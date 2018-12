HOROSCOP rune pentru săptămâna 25-30 decembrie. Berbecii strâng prietenii aproape, Gemenii încep un nou capitol

HOROSCOP. Etalarea RUNELOR pentru ultima saptamana din 2018! Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie etalate pentru saptamana 24-30 decembrie 2018, ultima saptamana completa a provocatorului an 2018. Runele descifreaza taine universale cu mesaje profunde, intelepte si ofera previziuni de mare folos.



HOROSCOP. Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Ele pot fi facute din orice material, dar cele mai uzuale sunt din piatra sau lemn, cu simbolul din alfabetul runic sculptat in ele. Cele mai comune sunt cele cu alfabetul runic german si contin 24 rune.

Runele erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor, variilor obiecte sau erau amplasate la intrarea caselor.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Runa germanica etalata : WUNJO (cu fata in sus)



HOROSCOP. Runa Wunjo cu fata in sus sugereaza ca ar trebui sa traiesti o vreme de bucurie si fericire. Este anuntata o perioada foarte implinita a vietii tale si valoarea ta reala va fi recunoscuta de altii. Prieteniile vor deveni mai apropiate si iti vor oferi mai multa satisfactie. O calatorie importanta este pe cale sa inceapa, pentru tine sau pentru altcineva ce calatoreste sa te viziteze. Intreaga experienta va avea o finalitate de mare succes, in special daca implica un nou proiect sau o noua aventura. Tine minte sa recunosti si sa recompensezi pe cei ce te-au ajutat in trecut, indiferent cat de mica a fost contributia lor. Ei te-au ajutat sa ajungi in acest punct al calatoriei vietii tale.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



HOROSCOP. Runa germanica etalata : FEHU (cu fata in jos)



Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca. Daca ai ratat asta o data, sa nu te lasi impiedicat sa incerci din nou. Poate nu realizezi din prima lucruri, dar nu renunta. Daca inveti de la trecut si de la prezent, te vei ajuta sa ai un viitor mai luminos. Nu te teme sa ceri ajutor.



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



HOROSCOP Runa germanica etalata: PERTHO (cu fata in sus)



Runa Pertho cu fata in sus sugereaza ca este pe cale sa inceapa un nou capitol din calatoria vietii tale. Cu toate acestea, nu este suficient sa te bazezi doar pe destin ca sa fii calauzit. Fa tot ce poti mai bun din abilitatile si cunostintele tale ca sa te asiguri ca acest urmator capitol este cat se poate de placut si plin de recompense. Fii constient de tine si bucura-te de experienta. Distreaza-te si relaxeaza-te inconjurat de placerile pe care viata le are de oferit pentru tine. Ceea ce a fost ascuns s-ar putea sa iasa la suprafata iar asta sa provoace un cadou neasteptat. Este timpul in care faptele tale bune din trecut pot fi recunoscute si recompensate. Nimeni nu te poate supara sau strica echilibrul decat daca tu ii permiti sa o faca.

Mai multe, pe SFATULPARINTILOR. RO