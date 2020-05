Horoscop rune pentru săptămâna 25-31 mai. Gemenii sunt recompensați, Peștii progresează spre scopul lor

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – DAGAZ : Runa Dagaz inseamna lumina zilei si reprezinta lumina divina. Runa se refera in general la rasarit, clipa initiala a energiei stralucitoare, sau la mijlocul zilei cand energia este in punctul maxim. Ambele momente sunt momente simbolice de schimbare, dar, spre deosebire de schimbarile din ciclurile anuale care sunt lente si subtile, schimbarile din cursul unei zile sunt rapide si mai dramatice. Inceputul unei zile noi este un simbol de iluminare rapida in urma unor circumstante. Fii atent – desi runa sugereaza o schimbare pozitiva, simbolistica de punct de varf lasa de inteles ca poate urma si o coborare. Din fericire pentru unii, runa este ciclica si ireversibila, deci nu este promisa permanenta. poti fi sigur doar de o calatorie plina de entuziasm.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – GEBO : Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

