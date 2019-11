HOROSCOP rune pentru săptâmâna 25 noiembrie – 1 decembrie. Gemenii trebuie să se canalizeze pe prezent, Peștii se simt în siguranță

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 25 noiembrie – 1 decembrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – HAGALAZ : Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementale, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – INGUZ : Runa germanica Inguz semnifica noi inceputuri si vointa divina pentru acestea. Aceasta runa te anunta ca exista si o noua cale de a obtine ceea ce vrei. Totodata iti transmite si faptul ca poti avea parte de o noua relatie. Fertilizeaza mai intai solul, termina orice treburi neterminate ai, apoi fii deschis pentru noul vestit de aceasta runa si care va veni la momentul potrivit.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – MANNAZ : Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.

