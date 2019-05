HOROSCOP rune pentru săptămâna 27 mai - 2 iunie 2019. Berbecii se vor doriți, Gemenii să se abțină de la achiziții

HOROSCOP.Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 27 MAI – 2 IUNIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



HOROSCOP “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

HOROSCOP BERBEC Runa germanica etalata : INGUZ

Semnificatie : FERTILITATE



HOROSCOP Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta similaritati cu altii si este un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi la fel de bine si un semnal pentru o cale noua, o relatie noua sau chiar o viata noua. Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiuni si nesigurante. Oricum, este necesar sa fertilizezi pamantul pentru o asemenea eliberare. Tine-ti picioarele bine infipte in pamant si stai departe de orice influente nedorite. Este un bun moment sa iti completezi si finalizezi orice proiect care stagneaza in viata ta.



HOROSCOP TAUR Runa germanica etalata : LAGUZ

Semnificatie : A CURGE



HOROSCOP Caracteristicile acestei rune sunt apa, intuitia si fluxul emotiilor, relatiilor si vocatiilor. In mod particular, ea anunta satisfactia unor nevoi emotionale.

In ciuda faptului ca totul curge asa cum trebuie la acest moment, de regula semnaleaza nevoia de a curata, reevalua, reorganiza, recentra. Indica faptul ca aspectul intuitiv al naturii tale umane este trezit si ca atare esti sfatuit sa il hranesti.



HOROSCOP GEMENI Runa germanica etalata : ISA

Semnificatie : A STA PE LOC



HOROSCOP Achizitii pozitive nu sunt foarte probabile la acest moment. Activitatile sunt inghetate si poate planurile puse in asteptare. Cu toate acestea, nu dispera : acesta este momentul de gestatie care precede nasterea.



HOROSCOP Aceasta pauza este probabil cauzata mai mult de circumstante externe decat interne. Totusi, incearca sa gasesti care aspect din tine te mentine in aceasta pozitie si elibereaza-l. curata, elibereaza si da drumul trecutului. Asta te va ajuta sa accelerezi fortele universale din afara ta.

Tine minte ca samanta doarme sub pamant pe durata iernii. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnalele primaverii.



