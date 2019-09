HOROSCOP rune pentru săptămâna 3 - 8 septembrie. Berbecii sunt cuprinși de o energie haotică, Gemenii primesc cadouri

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 2-8 septembrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Runa etalata – HAGALAZ. Aceasta runa este conectata cu Heimdall, gardianul taramurilor ghetii si a lumilor subterane. Ea simbolizeaza bruma, iarba si furtunile de zapada. Energia sa indica finalul a ceva vechi pentru a crea loc aparitiei noului. Aparent este o energie a haosului insa Hagalaz apare cand esti sfatuit sa renunti la vechi obiceiuri ca sa instalezi unele noi. Forte in afara controlului tau par a produce un haos dar este spre binele tau. Ai rabdare si incredere in urmatoarea etapa.



HOROSCOP TAUR Runa etalata – WUNJO, inversata. Daca ai parte de o bucurie mare, se poate intampla ca energia acestei bucurii sa fie asa de coplesitoare incat dupa ea sa urmeze o cadere. Runa iti vesteste acum sa te bucuri de bucurie si sa accepti fazele firesti ale vietii in care nu sunt numai varfuri. Ce urmeaza dupa un varf nu e cadere ci este revenire la starea urmatoare de creatie a urmatoarei bucurii.

Wunjo inseamna bucurie si energia sa este de incantare, pace, bunastare si implinire. Wunjo este conectata cu Odin, zeul naturii si are o energie pamanteasca precum a florilor.

HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.