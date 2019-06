HOROSCOP rune pentru săptămâna 3 iunie - 9 iunie 2019. Berbecii nu trebuie să aibă așteptări mari, Gemenii vor să rupă lanțurile

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 3-9 IUNIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



HOROSCOP “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

HOROSCOP BERBEC Runa etalata : Ansuz



HOROSCOP Exista viata noua ce se deruleaza in fata ta acum. Fii prezent si constient in timpul intalnirilor cu alti oameni. Sunt mari sanse sa ai parte si sa simti o conexiune cu Divinul. Daca esti in fata fantanii cu apa, bea mai intai tu, doar asa vei avea puterea de a scoate apa ca sa bea si altii.



HOROSCOP TAUR Runa etalata : Perth



HOROSCOP Nu te astepta la foarte mult acum. Daca repeti vechiul, asteapta-te sa suferi. Nu te focusa pe trecut, altfel vei neglija si rata adevarul din ce traiesti acum. Ar putea aparea o situatie in care sa spui ca ai avut ghinion sau ai putea recunoaste un anumit blocaj specific sau provocare. Depinde doar de punctul tau de vedere. Poate fi orice, tu alegi si ce e si ce faci cu experienta.



HOROSCOP GEMENI Runa etalata : Hagalaz



HOROSCOP Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.



