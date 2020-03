HOROSCOP rune pentru săptămâna 30 martie - 5 aprilie. Taurii au nevoie de echilibru, Capricornii sunt flexibili

HOROSCOP. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Uruz : O etapa din viata ta se incheie si inevitabil incepe ceva nou. In viata ta este o forta care mereu aduce schimbarea. Aceasta putere este dusmanul oricarei stagnari. Schimbarea cauzeaza respingerea vechilor forme de viata si crearea unora noi. O situatie din viata ta necesita aceasta forta. Ea este depasita si trebuie sa apartina trecutului. Se poate intampla curand, daca nu deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat, ci ai incredere in fluxul necesar al schimbarii care iti este favorabil. Toate procesele pentru tine acum sunt pozitive. Nu te teme ca ai pierde controlul evenimentelor. Aceasta situatie in viata isi schimba doar forma dar isi mentine baza. Aceasta runa este o dovada ca rezultatul va fi un succes practic.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa reprezinta ciclicitatea: zi-noapte. Ce se ridica va cadea. Ce creste va descreste. Acesta este fluxul naturii. Dagaz este runa trezirii spirituale, a lumii noi, a noilor posibilitati si oportunitati. In timp ce unele palesc, altele se ridica si stralucesc. Universul cere echilibrul, iar proportiile sunt perfecte.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Isa : Isa este runa ghetii. Gheata poate prezenta un aspect placut insa si o situatie periculoasa, ea poate fi riscant de subtire, te poate face sa aluneci si sa cazi si iti poate bloca progresul. Runa Isa sugereaza sa iti amani planurile deocamdata si sa astepti pentru conditii mai bune, dar vrea si sa te protejeze impotriva atacurilor de orice fel. Isa ia pasiunea din confruntari. La nivel emotional, Isa prin gheata sa este in stare sa racoreasca afectiunile sau frigiditatea. Are o influenta de amanare, de conservare si de inghetare asupra altora.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.