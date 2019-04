HOROSCOP RUNE pentru săptămâna 8-14 APRILIE 2019. Berbecii încep un nou capitol, Gemenii se simt împiedicați

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 8-14 APRILIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde. Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

HOROSCOP. “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : PERTHO (cu fata in sus)

Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida altul ca sa poata incepe urmatorul.

Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

Bucura-te de calatorie. Urmeaza vremuri fericite si placute, nu vremuri in care sa te agati de ce a fost in trecut. Vechile fapte bune vor fi recompensate si recunoscute. Lucrurile ascunse vor iesi la suprafata, aducand cadouri neasteptate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : EHWAS (cu fata in sus)

Este o schimbare pozitiva pe drum spre tine. Aceste schimbari par sa nu fie total neasteptate pentru tine. Runa iti sugereaza ca te-ai pregatit de ceva timp pentru ele.

Este ca o calatorie. Poti sti incotro te indrepti dar nu stii ce vei vedea pe drum sau ce vei gasi in calatoria ta. Asigura-te ca ai harta corecta. Nu te teme sa abandonezi planuri care s-au facut deja ca sa lasi loc unui plan mai bun care sa te duca la succes. Fiecare om de succes iti va spune ca uneori este nevoie sa faci un pas in spate ca sa permiti urmatoarea miscare si schimbare sa se intample. Bucura-te de drum si nu fii prea mandru sa ceri ajutor la nevoie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : MANNAZ (cu fata in jos)

Aparent te simti impiedicat sa mergi inainte spre progres. Poate ca nu e un timp potrivit sa ceri ajutor altora. Acum trebuie sa te uiti la tine ca sa vezi ce cauzeaza progresul sa intarzie.

Runa sugereaza ca exista o povara ce iti consuma energia. Ea trebuie eliberata ca sa poti merge din nou tot inainte in calatoria vietii.

Nu te teme. Toata lumea face greseli si are taine. Daca secretele tale iti intarzie progresul, e semn ca a venit momentul sa te separi de ele. Nu poti schimba ce a fost, dar poti invata din lectiile a ce s-a intamplat ca sa fii mai intelept si puternic.

Fii pozitiv. Ai puterea in tine sa depasesti orice. Sa crezi in tine si in potentialul tau de reusita !

