HOROSCOP rune pentru săptămâna 9-15 martie. Berbecii au parte de ceva neașteptat, Balanțele au parte de schimbare

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – BERKANA : Aceasta runa indica inflorire si maturizare si este relationata cu noile forme. Cresterea poate sa apara in viata de zi cu zi, in familie sau in situatii interpersonale. Procesul schimbarii de sine este in miscare si iti va aduce beneficii. Pentru ca aceasta crestere sa curga liber, runa Berkana te sfatuieste sa elimini toate rezistentele printr-un proces profund de curatare. La nevoie, cere unui expert sa te asiste si ajute in acest proces. Dupa ce rezistenta va fi eliminata prin consecventa si atitudine potrivita, apoi inflorirea poate aparea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – URUZ : Aceasta este runa sfarsiturilor si a noilor inceputuri. Este o runa a tranzitiei ce indica faptul ca viata pe care ai trait-o pana acum trebuie sa se schimbe ca sa faca loc unei noi forme. Daca cineva sau ceva de care esti legat emotional iese din viata ta, runa Uruz iti reaminteste ca este un proces natural al vietii. Invata sa te adaptezi momentului, folosind puterea masculinitatii sau a feminitatii tale ca suport si cauta oportunitatea ce se afla in spatele oricarei transformari.

