HOROSCOP rune pentru săptămâna 9-15 septembrie. Gemenii trebuie să facă fapte bune, Săgetătorii au parte de o furtună în viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 9-15 septembrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP. Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

“Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca este mai bine sa te intorci din fuga si sa iti infrunti fricile, folosind puterea din tine, decat sa pierzi o oportunitate ce ti se ofera. Tu trebuie sa inveti din slabiciunile tale si sa te concentrezi pe a incerca sa inveti cum sa iti cresti abilitatile in acele zone. Daca lucrurile par a fi la pamant, tine minte ca de la pamant exista o unica directie : in sus. Focuseaza-te pe realitate si opreste-te din a te teme ce se poate intampla si traieste-ti viata.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Nu te teme sa ceri sfaturi si ajutor de la cei ce stiu mai bine ca tine in domeniul muncii tale, chiar daca nu ai claritate ce vrei de la viitor. Orice primesti acum de la cei mai priceputi te va ajuta sa iti pui lucrurile intr-o perspectiva buna.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Teiwaz arata succes daca ai convingerea de sine si determinarea sa lupti pentru ce iti doresti. Nu uita sa faci fapte bune pentru orice promisiuni facute pentru ca asta te ajuta sa iti sustii si hranesti sinele interior. Tu esti capabil sa depasesti orice ciudatenie ce poate fi impotriva ta, daca te focusezi, daca crezi in tine, daca ai cunostintele solicitate si esti determinat sa reusesti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.