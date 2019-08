HOROSCOP rune pentru săptămâna în curs. Racii întâmpină unele probleme, Săgetătorii trebuie să scape de trecut

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 26 august – 1 septembrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP. Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

HOROSCOP. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Ehwas, inversata. Daca o miscare iti este blocata sau cel putin asa ti se pare, asigura-te ca ceea ce faci tu este o actiune corecta. Nu exista oportunitati ratate. Trebuie doar sa recunoastem ca nu toate oportunitatile sunt si potrivite pentru noi. Ce este menit pentru tine va veni la tine si se va implini cu usurinta la momentul potrivit.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Inguz. Acum este un moment de mare putere in care se poate termina ce trebuie sa se termine ca noi inceputuri sa poata incepe. Dificultatile pot fi rezolvate si clarificate mai usor. Fluturele iese din cocoonul sau. Miscarile te pot ajuta sa te eliberezi dintr-o situatie blocanta. Daca exista pericole, miscarile pe care le vei face te vor scoate din ele sau tine in afara lor.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Perth. Au loc schimbari interioare profunde. Se anunta surprize pregatite pentru tine. Nu prea conteaza acum nimic din ce se intampla in exterior, decat cum pare pentru sinele tau interior. Orice iti starneste o reactie in lumea exterioara transmite un echivalent al lumii interioare si ceva de vazut de catre tine.

Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, DUMINICA 25 august 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 25 august 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – RAIDO : Runa germanica Raido semnifica deplasarile, calatoriile, comunicarea si este asociata cu uniunea sau reuniunea dintre oameni urmare a faptului ca acestia vorbesc intre ei sau pleaca unul spre altul in calatorii pentru a se intalni. Aceasta runa anunta asadar posibilitatea unei calatorii sau a unei uniuni neasteptate. Totodata, Raido vesteste si o posibila reuniune a unor aspecte din interiorul fiintei tale care au fost in conflict de ceva timp si care acum ajung la acord si armonie, spre binele tau absolut.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este simbolul razboinicului si reprezinta forta masculina si potenta precum si victorie in orice confruntare. Fii totusi atent pentru ca ea reprezinta direct pe zeul Norse care conform legendei si-a sacrificat mana in lupta cu un lup monstruos care ameninta lumea. Astfel, runa transmite o mare victorie dar care poate veni printr-un sacrificiu. Teiwaz este totodata si zeul legilor. Runa transmite faptul ca se va obtine justitie si dreptate intr-o situatie.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

