Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 7-13 octombrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP BERBEC Runa etalata – HAGALAZ : Poate te-ai trezit inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau.

Faptul ca primesti aceasta Runa indica faptul ca te-ai temut de vreun prapad in siguranta ta, in munca, in relatii sau in realitatea cotidiana. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti la mila si dispozitia circumstantelor externe. TU iti creezi propria realitate. Cu alte cuvinte, natura ta este cea care creaza ce se intampla, deci nu esti catusi de putin neajutorat. Examineaza cu atentie situatiile din jurul tau si propriile credinte si atitudini despre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile chiar in propriile-ti maini.

HOROSCOP TAUR Runa etalata – INGUZ : Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta dupa similaritati si un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi si un semnal pentru o noua cale, o noua relatie, chiar si o noua viata. Runa Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiune si de nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi solul pentru ca aceasta eliberare sa se produca. Tine-ti picioarele pe pamant si stai departe de orice influente de nedorit. Este un bun moment sa finalizezi orice proiect stagnant din viata ta.

HOROSCOP GEMENI Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

