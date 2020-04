Horoscop rune pentru săptămâna 6-12 aprilie 2020. Gemenii sunt la mâna destinului, Taurii au succes

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

Iată horoscopul runelor pentru săptămâna 6-12 aprilie 2020.

Horoscop rune săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

Horoscop rune săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa are o simbolistica pozitiva. Ea face referinta la viata traita dupa principia sanatoase, de echilibru si armonie. La locul de munca se anunta reusite, daca gestionezi corespunzator situatia si evaluezi corect riscurile.

Horoscop rune săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Gebo: Pornind de la legenda Brunhildei si a inelului daruit de Sigurd, blestemat de zeul malefic Loki, aceasta runa aduce mesajul ca, oricat de nobile ti-ar fi intentiile, oricat de curate ti-ar fi sentimentele, esti la mana destinului. Soarta trebuie respectata, caci ea este prezenta in toate lucrurile.

