HOROSCOP. Runele până la finalul săptămânii. Berbecii încep ceva nou, Gemenii au final favorabil

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata finalului săptămânii. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



HOROSCOP “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – Uruz : Cand o etapa din viata ta se incheie, instantaneu si inevitabil incepe ceva nou. In viata ta exista o forta care aduce intotdeauna schimbare. Puterea acestei forte este dusmanul oricarei forme de stagnare. Ea cauzeaza respingerea fortelor vechi de viata si creaza forme noi de viata. Adapteaza-te si accepta acest ciclu natural.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.



HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – Inguz : Situatia ta prezenta sau viitoare iti este favorabila. In viata, exista faze si faze. Faza ta de acum are un final favorabil. Daca primesti acest mesaj si aceasta runa, considera-te norocos. Al doilea aspect al acestei extrageri este sa scapi de vechi si sa faci loc pentru nou.

