HOROSCOP. Runele pentru săptămâna 19-23 iunie 2019. Berbecii renasc din cenușă, Gemenii sunt extem de caritabili

HOROSCOP Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 19-23 IUNIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



HOROSCOP BERBEC Runa germanica etalata : PERTH



HOROSCOP Aceasta runa este asociata cu pasarea Phoenix, pasarea mistica care a fost arsa in foc si apoi a renascut din propria cenusa. Puternice forte ale schimbarii si reinnoirii sunt in miscare in jurul tau. La nivelul vietii de zi cu zi, se prea poate sa apara surprize prin castiguri subite sau prin startul unei relatii neasteptate. La nivel spiritual, este timpul sa te ridici deasupra situatiilor obisnuite ca sa capeti o viziune mai larga. Perth iti reaminteste ca nu e important ce e in exterior acum ci doar ce se reflecta din interiorul tau.



HOROSCOP TAUR Runa germanica etalata : INGUZ



HOROSCOP Aceasta runa reprezinta nevoia de a imparti, de a fi dorit, cautarea de similaritati cu ceilalti si crearea de armonie in relatiile personale. Ea indica o noua cale, o noua relatie, o noua viata. Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, eliberarea de tensiuni si nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi pamantul pentru ce rasare nou. Mentine-ti picioarele bine pe pamant si departe de influente nedorite. Este un moment bun sa termini orice proiect care inca sta neterminat in viata ta. Esti sfatuit sa ii acorzi prioritate.



HOROSCOP GEMENI Runa germanica etalata : OTHILA



HOROSCOP Aceasta este runa caritatii. Ea indica un timp in care pregatirea concreta va aduca rezultate concrete si tangibile. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa te imbunatatesti si sa te extinzi. Se refera la un timp in care sunt favorizate noi achizitii. Indica si o vreme de binecuvantari in care actiunile intreprinse vor reusi si vor duce spre noi oportunitati de crestere. Acum este un asemenea moment in care daca stii cum sa profiti de el, vei fi recompensat cu beneficii esentiale pentru dezvoltarea ta.



