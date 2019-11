HOROSCOP săptămâna 11-17 noiembrie. Racii doresc să se distreze, Fecioarele trebuie să fie atente la ceea ce spun

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 11-17 noiembrie 2019 ; cerurile astrale sunt foarte ocupate in aceasta saptamana, ceea ce inseamna ca vom avea un fel de roller coaster dar cu o calatorie placuta. Marti avem Luna plina in Taur care se anunta a fi minunata ca energie si beneficii pentru multa lume. Imediat dupa aceea, Marte va dansa cu Jupiter, Mercur va conspira cu Saturn si Soarele isi va uni fortele cu Pluto. In plus, atat Mercur cat si Venus au aspecte cu Neptun.

Iata multe influente diferite una dupa alta!

HOROSCOP. Cu toate acestea, sa nu uitam ca este o saptamana nou nouta ca un meniu plin cu bunatati ce nu a fost inca atinse. Majoritatea acestor aspecte planetare prezente in fata noastra sunt placute si benefice pentru fiecare dintre noi. E ciudat si amuzant cat de multi oameni nu stiu sa isi recunoasca norocul cand acesta ii trage de maneca !

Luna plina minunata in Taur din 12 noiembrie are loc exact cand Mercur retrograd 2019 in Scorpion este in conjunctie cu Soarele. Este, deci, momentul sa culegem fructe pentru tot ce am facut, pentru tot ce ne-am rugat, in ultimele sase luni si sa incepem sa trimitem in Univers ganduri bune pentru viitor ! Luna plina ne ajuta sa vedem, in sfarsit, un adevar, inca de la inceperea saptamanii.

HOROSCOP. Sextilul Marte cu norocosul Jupiter este tocmai la timp si ne ajuta cu o buna si eficienta planificare pentru drumul viitor, exact cand Luna abundenta in Taur ne umple de bunatati! Mercur retrograd impreuna cu Soarele ne dau voie si indemnul sa plantam noi ganduri in cap spre a culege noi rezultate in viata. Lasa-le sa creasca in incubator cat timp Mercur este inca retrograd. Nu este acum timpul pentru revelatii ci pentru a cultiva cu grija si mai ales cu acea credinta nestramutata semintele, stiind ca ele vor rasari.

HOROSCOP. Mercur este retrograd de la inceputul lunii si avem deja 10 zile de beneficii ale acestui tranzit. Este o perioada de gratie ce te ajuta sa sapi dupa intregul adevar despre situatia ta si sa rezolvi treburi neterminate sau sa clarifici ce nu era clar. Acum incepe momentul sa privim spre viitor, sa gandim in avans dar sa nu ne revelam inca gandurile nimanui. Urmatoarele zece si ultime zile de Mercur retrograd sunt cele mai provocatoare. Exista momente bune inaintea noastra dar acum e nevoie de discretie si tacere.

HOROSCOP. Lucrurile se vor clarifica din decembrie devreme, cand Mercur revine total in miscarea directa.

Au loc multe sextile pe cerul astral, aspecte benefice excelente, in aceasta saptamana – Soarele cu Pluto, Marte cu Jupiter si Saturn-Neptun, deci este o saptamana cu adevarat speciala in care afem sansa de a face multe lucruri bune, mai ales daca sunt demult pe rol ! Prinde fiecare oportunitate – si mai ales recunoaste-o – pe care Cosmosul ti-o trimite pe calea ta in aceasta saptamana. Nu fii timid !

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna plina in Taur de marti seteaza anumite aspecte de clarificat pentru zodia ta in sectorul banilor. Asta inseamna ca pot fi subiecte legate de datorii, de conturi bancare, de proprietati, mosteniri sau orice pe care le detii impreuna cu alti oameni. Din fericire, vei fi plin de indemanare sa te descurci cu orice apare pentru ca esti atent, prudent, grijuliu si orientat spre detalii, fara sa scapi niciun aspect important care sa iti aduca beneficiile acestei Luni pline. Mai mult, relatiile cu partenerii, prietenii si membrii unui grup vor fi entuziaste si exuberante. Gandeste de doua ori legat de planuri de calatorie ce ti-ar placea sa le faci. Nu e acum momentul, asteapta pana iese Mercur din retrograd. Pana atunci insa, visatul e nu doar permis ci si indicat.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Singura Luna plina a anului ce are loc in zodia ta are loc marti. In mod firesc, vei fi mai emotional decat de obicei si asta poate duce la unele tensiuni cu partenerii sau prietenii apropiati. Din fericire, Mercur este opus zodiei tale acum si danseaza cu Saturn iar asta iti da o influenta sensibila si cu picioarele pe pamant. Inseamna ca nu vei face greseli imprudente, din contra. Vei detine controlul asupra oricarei intamplari si nu vei rata nicio ocazie. De fapt, energia ta ridicata si pozitiva de la munca iti va da elan si atitudine de lider in fata tuturor. Este saptamana sa arati tuturor cine esti si ce poti !

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Luna plina de marti poate sa iti creeze cateva mici “sughituri” la munca, in special in relatiile cu colegii sau sefii, insa totul cu scop constructiv, de clarificare. Cu toate acestea, tu esti atat de atent la detalii si salvezi situatii, verificand de doua ori si anticipand problemele care astfel nu vor mai aparea, incat esti o adevarata resursa inteligenta in orice colectiv ai fi. Chiar vei impresiona oamenii cu ideile tale practice si minunate. Intre timp, sa nu uiti ca esti favorizat sa te bucuri de evenimente sportive, de arta si de activitati jucause cu copiii. Fii atent in relatiile cu prietenii apropiati si partenerii pentru ca ai putea fi dezamagit de cineva sau poti judeca gresit o situatie, din prea mult elan si dorinta de mai bine. Fii sincer. Spune tot ce simti si ce vrei. Sinceritatea este asa de rara si benefica in zilele noastre !

