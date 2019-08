HOROSCOP săptămâna 12-18 august. Schimbări uriașe cu cinci planete în semne de Foc. Leii sunt plini de energie, Balanțele își fac planuri de viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 12-18 august 2019, o saptamana fierbinte de-a dreptul cu cinci planete in semne de foc ! O singura scanteie poate declansa un incendiu, ceea ce inseamna ca privim o saptamana extrem de activa, dinamica, pasionala in care multe se pot intampla. Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Leu iar Jupiter are prima sa saptamana de mers direct in Sagetator dupa 4 luni de retrograd.

HOROSCOP. Totodata, este saptamana in care Uranus, planeta rebela si imprevizibila, ce se afla in Taur din primavara si pana in 2026, intra in retrograd pentru prima data de cand a schimbat semnul. Uranus a mai fost in Taur acum 80 ani deci Uranus retrograd in Taur a fost tot acum 80 ani. In timp ce o planeta intra in retrograd, o alta a iesit de duminica iar cinci planete sunt in zodii semne de foc…. La acestea se mai adauga Luna plina in Varsator pe 15 august care aduce mult neconventionalism. La ce sa ne asteptam ?

HOROSCOP. Clar este o cu totul alta atmosfera astrala fata de cea de saptamana trecuta iar farmecul astrologiei este ca nicio zi si nicio saptamana nu seamana cu cea anterioara sau viitoare ! Pentru unii, este saptamana Lunii pline de august in Varsator. Pentru altii, este saptamana in care Uranus intra retrograd in Taur prima data dupa 80 ani. Pentru altii, este saptamana dominata de cinci planete in semne de foc.

HOROSCOP. Luni 12 august – Uranus, coordonatorul Varsatorului, care e in Taur din primavara pana in 2026, dupa 80 ani, isi incepe pana in ianuarie 2020 stationarea retrograda. Se creeaza suficienta instabilitate incat unele lucruri sa se schimbe semnificativ. Pentru unii se anunta noroc cu carul si clipe mult asteptate vin. Jupiter ajuta pentru acest noroc iar Uranus are grija ca totul sa vina repede. Uranus retrograd este sansa noastra sa procesam, internalizam si implementam toate acele schimbari pe care le-am tot pus deoparte tot anul. Uranus retrograd in Taur ne trimite in lumea interioara pentru a vedea unde avem nevoie fiecare de libertate financiara. Pentru cei ce deja o au, acest tranzit va fi destul de usor si cu satisfactii.

HOROSCOP. Miercuri 14 august – Soarele in conjunctie cu Venus in Leu. Este un aspect astral bun, o zi excelenta pentru a ne abandona fara retineri in iubire si placerile vietii. Planifica ceva special pentru aceasta zi. Te vei simti dornic de rasfat, de dragoste, lux, relatii armonioase si clipe bune.

HOROSCOP. Joi 15 august – Luna plina in Varsator. Cu o buna introducere de cu o zi inainte, ramanem in starea pozitiva din relatii si amor si folosim energia acestei Luni pline cand relatiile ating un punct de o claritate limpede precum cristalul. Cuvintele au efect vindecator, viziunea de viitor modeleaza sau remodeleaza cuplurile si tot ce vrem e sa ne simtim bine. Relatiile chiar ocupa centrul scenei acum cand Luna plina ne scoate din cochilii. Varsatorul este o zodie foarte sociabila si vei cauta sa imparti aceste vibratii minunate cu prieteni, straini, iubiti vechi sau noi.

HOROSCOP. Duminica 18 august – Marte intra in Fecioara pana pe 4 octombrie. Marte este planeta actiunii, energiei, impulsurilor, sexului. O data cu acest start de tranzit, marea petrecere plina de foc si veselie din cosmos se mai domoleste si vine cu “picioarele pe pamant”. Are grija de asta Fecioara caea harnica si vesnic pusa pe treaba care va gazdui planeta actiunilor noastre si a motivatiilor pentru care muncim. Brusc, vei simti dorinta de a fi mai productiv chiar daca vara nu s-a terminat. Marte in Fecioara semnaleaza faptul ca e timpul sa ne reintoarcem la rutinele de treaba specifice toamnei.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii pregatit pentru o saptamana extrem de activa in care orice activitate ce tine de sport, de copii si de lumea entertainmentului este favorizata si binevenita. Se anunta iesiri sociale, petreceri, participari in zone culturale, arta, teatru, muzica, dar si picnicuri, intalniri romantice si joaca cu copiii. Vei socializa intens si te vei bucura de aceste clipe. Poti fi implicat in proiecte creative pentru ca poti face orice cu mainile tale dibace. Pot aparea nevoi bruste si neasteptate si vei gasi modurile corecte de a le satisface. Nu iti risipi energia decat pe ce iti da mai multa energie. Exista anumite planuri care actioneaza din umbra ce iti pot impacta viata profesionala. Investigheaza-le si scoate-le la lumina, ca sa nu iti afecteze viitorul.



HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Un numar atat de mare de planete in zodii semne de foc iti accentueaza interesul pentru casa, familie si viata privata. Poti redecora cu succes spatiul unde locuiesti sau poti face planuri pentru o noua casa. Poti cumpara lucruri frumoase pentru caminul tau. Este timpul perfect si sa repari pe acasa ce e de reparat. Reuniunile de familie sunt favorizate si esti mult mai implicat in relatia cu un parinte decat de obicei. Se anunta activitati crescute pe acest domeniu, chiar haos, cu musafiri, reparatii, mutari. Fii rabdator pentru ca aceasta energie puternica de foc iti poate tulbura nervii si genera discutii cu membrii familiei. Mentine pacea si tine gura inchisa daca nu ai de spus nimic amabil si cooperant.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Iata o saptamana cu un ritm extrem de rapid si epuizant chiar pentru tine. Obisnuieste-te cu ideea ca cele cinci planete in zodii semne de foc duc la o accelerare a ritmului zilnic pe masura ca tu incerci sa il ponderezi si sa faci fata tuturor sarcinilor. Calatorii scurte, o lista de sarcini de finalizat, studiu suplimentar, timp cu rudele, frati, copii sunt suficiente motive sa ai de jonglat cu multe in acelasi timp. Din fericire, abilitatile tale de comunicare sunt la cote ridicate acum. Esti convingator, diplomat si in acelasi timp proactiv si cu multa forta personala. Asta inseamna ca vei obtine ceea ce vrei. Este o saptamana puternica pentru cei ce scriu, predau, promoveaza, vand, marcheteaza. Ia in calcul sa fii cat mai prezent in aici si acum tocmai pentru a-ti gestiona bine energia si in mod focusat si a evita accidentele cauzate de mintea imprastiata in toate directiile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.