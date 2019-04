HOROSCOP săptămâna 15-21 aprilie. Evenimente astrale cu mari influențe. Taurii sunt optimiști și plini de energie, Gemenii sunt realiști

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 15-21 aprilie 2019 ; miscari importante de trupe in Cer au loc in zilele acestei saptamani : Mercur, planeta comunicarii si gandirii, precum si Venus, planeta iubirii si relatiilor intra ambele in curajosul si deschizatorul de noi inceputuri Berbec, Soarele intra in Taur si avem si Luna plina albastra in Balanta – da, din nou e Luna plina in Balanta dupa cea din martie. Asta inseamna ca se ridica barele portilor ferecate si putem, in sfarsit, sa ne miscam din balteala si „noroiul” in care unii am fost prinsi, pe diverse domenii de viata, de peste o luna si jumatate !

HOROSCOP. Esti pregatit sa te ocupi de relatiile tale si sa spui ceea ce te deranjeaza si ai tot amanat?

Aceasta saptamana intensa, una din cele mai bogate de evenimente mari astrale pentru luna aprilie 2019, este mult despre relatii si despre a scoate la lumina prin comunicare ce ar fi trebuit lamurit mai demult. Vestea buna este ca se pot deschide usi noi si poti merge mai departe clarificat si bine in parteneriatul sau prieteniile tale, sau macar stii ca ai clarificat tot si mergi mai departe spre … alte parteneriate noi.

HOROSCOP. Miercuri 17 aprilie, Mercur planeta comunicarii, ce a fost deja retrograda in martie, iese din Pesti si intra in curajosul Berbec. Mercur iese, in sfarsit, din zona de umbra de dupa miscarea retrograda, si isi revine dupa o lunga calatorie tulbure si pentru noi. Ne schimbam si noi gandirea si verbalizarea o data cu acest tranzit, primim curajul Berbecului si putem sa ne identificam si exprimam mult mai clar nevoile. Gandim lucruri noi, exprimam cuvinte noi, nu mai reluam in minte si vorbire aceleasi vechi idei si cuvinte. Este timpul pentru prospetime. Berbecul ne va face sa luam decizii mult mai rapid, uneori prea rapid. Noua atitudine pe care Mercur in Berbec ne-o va imprima este de genul “trage mai intai, pune intrebari ulterior” sau “nu cei mari ii inving pe cei mici, cei rapizi ii inving pe cei lenti”. Berbecul ne aduce o portie benefica de energie in gandire si vorbire, insa va fi nevoie si de oarecare prudenta.

HOROSCOP. Vineri, 19 aprilie, imediat ce Mercur a intrat in Berbec, Luna devine plina in Balanta … din nou.

Am mai avut Luna plina in Balanta chiar de echinoctiul de primavara din martie si este inca una, consecutiva, in acest semn. De aceasta data, aceasta Luna plina albastra aduce o inchidere. Am fost fiecare in ape adanci nefamiliare si nedescoperite pana acum, de ceva vreme, si este timpul sa luam o decizie. 19 aprilie este ziua aceasta si e cea in care esti gata sa decizi asupra unui contract sau intelegere, asupra evolutiei unei relatii si sa te misti mai departe. Astfel, aceasta Luna plina fiind in zodia relatiilor si armoniei, Balanta, poate aduce focus asupra relatiilor si este o buna ocazie sa discuti ce aspecte trebuie discutate. Poate fi si o sansa sa savurezi o noua intalnire cu potential amoros.

HOROSCOP. In aceeasi zi si foarte important, sfatosul Mercur se aliniaza cu Chiron (planeta vindecarii ranilor noastre) in Berbec, deci ia initiativa si fii dispus sa discuti ceva ce iti sta in minte de ceva timp si te doare. Cu Chiron implicat in joc si pus pe a-ti vindeca o rana, este timpul sa indraznesti sa gandesti si exprimi adevarul fara rusine, timiditate, jena. Este ca o potiune magica ce te ajuta sa iti vindeci acele vechi rani.

HOROSCOP. Sambata 20 aprilie, Soarele intra in senzualul si pamantescul Taur – la multi ani, Taurase si Taurasi! Iar Venus, planeta iubirii si frumusetii intra in curajosul Berbec.

HOROSCOP. In aceeasi zi, iata, doua tranzite foarte importante. Ni se deschide un nou capitol in relatii si in conexiunea cu lumea materiala. Senzualitatea este la ea acasa iar cele cinci simturi asteapta sa fie delectate de placerile acestei vieti. Vom fi mai proactivi si in a ne face noi prieteni. In iubire, bucura-te de adrenalina data de alergat si vanat. Este vorba de un puternic start proaspat pentru toata lumea.

HOROSCOP. Sa nu uitam ca in Taur avem pe rebelul Uranus proaspat instalat pana in 2026, iar cand Soarele ajunge aici si se va intalni cu Uranus…multe surprize sunt pregatite in zilele si lunile urmatoare. 20 aprilie este abia prima zi dintr-un nou capitol !

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta vei fi in dispozitii mai bune, optimist si inconjurat de oameni activi si plini de viata. Vei reusi sa depasesti problemele de la munca si ai si timp liber sa il dedici planificarii viitorului. Un nou capitol se pregateste sa inceapa in viata ta. Esti gata sa tintesti sus si sa realizezi cele mai adanci vise. Expresia de sine si procesul nou de gandire sunt puternic favorizate in aceste zile.

O oportunitate vine pe calea ta la inceput de saptamana cand Mercur intra in semnul tau. Te poate face sa fii foarte inspirat sa iti impartasesti ideile sau ceva ce a apasat greu pe tine. Luna plina de Vineri iti poate intensifica trairile despre o relatie. Spre weekend, esti si mai dornic de conexiuni, deci iesi si fa-le!

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana aceasta iti va aduce optimism, energie si dezvoltari pozitive in viata ta si tu vei fi sursa de putere, mai ales ca Soarele ajunge la tine pentru o luna. Te-ai gandit mult si acum esti gata sa avansezi spre o mare aventura pentru care ai cunostinta si experienta. Ceea ce ai invatat pana acum te va ajuta sa ai claritate sa depasesti eventuale capcane intr-un mod flexibil. Esti in totala armonie cu toata cunoasterea pe care ai capatat-o in timp. Actioneaza intr-o maniera organizata si disciplinata si vei sti ce sa eviti si ce sa capeti.

Mercur mutat in Berbec Miercuri iti aduce ceva ce neaparat simti ca trebuie sa impartasesti si sa lasi sa iasa la lumina prin vorbire. Soarele circula prin sectorul tau spiritual inainte de a se instala in zodia ta Sambata. Daca deschizi o discutie in weekend care sa te ajute sa pornesti ceva curat si limpede, vei culege recompense binemeritate.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana aceasta iti va fi chiar benefica pentru actiunile si planurile tale. Vei avea tot dinamismul si gandirea pozitiva necesara pentru a face pasii necesari evolutiei propuse. Vrei un nou job ? Te ajuta sau nu experienta trecuta sa iei deciziile potrivite ? Relatia ta intampina obstacole majore ? Esti in sfarsit capabil sa vezi lucrurile realist dar si cu intelegere, asa incat acum poti depasi orice obstacole. Descopera ce te deranjeaza si schimba.

Venus si Jupiter iti pot aduce Luni o oferta care sa te ajute. Mercur se muta in Berbec si in sectorul tau social, deci pregateste-te pentru evenimente sociale suplimentare. Iti aduce si oportunitatea sa discuti despre ceva ce te-a tot deranjat in relatie, vorbeste clar ! Soarele se muta in Taur in weekend, deci va fi un timp excelent sa scapi de orice bagaj emotional care te trage in jos.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.