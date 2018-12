Horoscop săptămâna 17-23 decembrie 2018. Evenimentele astrale ce influenţează săptămâna dinaintea Crăciunului! Berbecii primesc un mesaj important

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 17-23 decembrie 2018 , ultima saptamana cu Soare in zodia Sagetator ! Ne pregatim ca din 22 decembrie sa intram in zodia Capricorn pentru o intreaga luna, gasind satisfactie din munca sustinuta spre obiective de termen lung ; devenim mai seriosi si mai bine organizati, asa cum ne sta bine la un inceput de Nou An ! Tot in saptamana analizata, Luna plina este in Rac – este ultima Luna plina a anului 2018, deci are o importanta speciala. Acum avem de echilibrat intre inima si minte, intre familie si munca, intre casnicie si prieteni.

Marte ne da o portie buna de energie inca de Luni, fiind in sextil cu visatorul Pluto, iar Soarele se conecteaza cu Uranus inainte de a schimba zodia. Bun venit solstitiului de iarna si Lunii pline super-romantice in Rac care inchide intreaga parada a saptamanii.



HOROSCOP Sunt zile memorabile, este ultima saptamana inaintea Craciunului 2018 !

HOROSCOP Luni, sextilul dintre Marte si Pluto ne pregateste cu energie ca sa terminam ce treburi avem acum si sa ajungem cu succes la linia de sosire. Nu e nicio clipa precum cea prezenta ! Astrele sunt de partea noastra acum pentru a fi eficienti la maxim cu tot ce este de facut in aceasta perioada.

Joi, Vineri si Sambata atmosfera devine incandescenta ! Joi, Soarele si Uranus sunt in trigon iar aceasta este o surpriza minunata. Este ultima data cand vedem cele doua astre conectandu-se peste semne de foc. Asta ne poate aduce o mare revelatie inainte de a se termina saptamana, permitandu-ne sa intram mai usori si mai fericiti in noul an !

Vineri deja petrecerea astrelor este in toi ! Venus este in trigon cu Neptun si ne aduce iubire si romantism in ambalaj sexy, iar Mercur in conjunctie cu Jupiter cel norocos ne creste starea de spirit si optimismul pe care il gandim si exprimam.



HOROSCOP ACUM chiar este timpul sa ne facem planuri MARI ! Tu la ce visezi ? Ce doresti sa creezi in realitate ? Gandeste mare !



HOROSCOP Vineri este o zi fantastica sa faci cumparaturi, sa calatoresti, sa iesi la intalnire romantica sau sa te rasfeti pur si simplu fara mare lucru de facut. Totodata, este si ziua in care Soarele intra in Capricorn (La multi ani, Capricorni !!) dar si ziua solstitiului de iarna.

Spectacolul astrologic al saptamanii se incheie cu cea mai delicioasa Luna plina in Rac din ultimul timp ce pare imbibata in miere. Weekendul ne va duce cu siguranta intr-o calatorie emotionala speciala din pricina acestei Luni pline in Rac – poate chiar o calatorie prin amintiri – luminand unele din cele mai intime si private sentimente pe care le avem. Orice va fi, de aceasta data este personal… Dar acum este ceva special : luminile sunt aprinse, clopoteii suna si tu acum stii ce ai de facut. In sfarsit !



HOROSCOP Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 17-23 decembrie 2018:

HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



HOROSCOP Saptamana iti incepe ca o carte de povesti ce contine copaci ce vorbesc si rauri care murmura iar straini ce se intalnesc in padure si se indragostesc. Exercitiile apar pe agenda Luni dar sunt exercitii placute si distractive. Mijlocul saptamanii este mai putin visatoare si distractiva, dar nu te opri din a exersa pentru ca iti mentine starea de spirit placuta chiar daca anumite detalii te pot trage in jos. Vineri esti incantat si fermecator (este mult mai usor sa fii fermecator cand nu esti stresat, nu-i asa ?) iar Duminica vei avea tot timpul din lume sa te odihnesti si sa dormi pe cinste.

Ceva foarte diferit decat ai anticipat iti poate capta interesul pentru o dezvoltare de viitor. Poate fi vorba de ceva cu totul nou sau poate avea legatura cu lucruri ce s-au intamplat in viata ta incepand cu 2010. In loc sa sari impulsiv in situatii asa cum faci de regula, ti se recomanda sa stai si sa observi si sa contempli ce se intampla. Deocamdata este suficient.

HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



HOROSCOP Luni te gaseste avand de mediat o disputa intre doi dintre oamenii dragi tie, apoi ajungand sa fii si tu implicat, cel putin emotional. Asta se intampla atunci cand prietenii devin arbitri. Dar inca poti evita, daca stii in avans. Gaseste o cale de a da inapoi cu eleganta si gratie, poate admitand ca oricat tii la aceste persoane, nu este deloc treaba ta. Este mai bine sa pierzi implicarea decat sa pierzi un prieten. Mijlocul saptamanii va corecta toata ciudatenia saptamanii : de Marti pana Joi atmosfera este placuta si vezi floricele peste tot. Vineri si Sambata poti fi chiar incantat iar Duminica imbogatit emotional dar, comparativ cu restul saptamanii, cu o stare de spirit mai joasa.

In general, toata saptamana a avea de-a face cu altii poate fi dificil de definit si ai nevoie sa fii atent sa nu cazi la invoiala pe lucruri ce nu sunt in totalitate clara. Acum poti avea multe de spus dar e mai bine sa nu o faci. Cel mai bine observa ce spun si ce astept altii, ca sa decizi ce vei accepta si ce nu.



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



HOROSCOP Cuvintele iti vin usor Luni si toti din jur par a-ti raspunde bine. Ar fi bine sa fie asa si cu comunicarea in familie Marti. Si Miercuri. Si Joi. Tu si familia aveti ceva asperitati de depasit ce au legatura cu a deveni mai intelepti in comunicare. Intre timp, ai putea fi preocupat de prea multa comunicare in alte domenii cum ar fi corespondente, apeluri telefonice, chat, emailuri. Pana Vineri, lumina reflectorului aterizeaza pe o singura persoana pe care esti interesat sa te focusezi zi si noapte, inclusiv Sambata. Duminica te gaseste pasind pe un teritoriu necunoscut.

Una peste alta, vei fi in elementul tau in aceasta saptamana cu toata activitatea ce te implica in relatiile cu altii. Multe vin spre tine acum dar ai grija sa anu ajungi prea coplesit. Ai putea dezvolta o prietenie speciala cu cineva care este mai special, mai iesit din tipare cumva.



