Horoscop săptămâna 20-26 aprilie. Berbecii au parte de lucruri interesante, Săgetătorii se concentrează pe iubire

Horoscop. Cu Pluto care stationeaza retrograd din 25 aprilie , sentimentul de amenintare intensa care a fost in ultimele saptamani incepe sa se diminueze si chiar sa dispara. Este timpul sa incepem sa ne planificam zilele urmatoare, sa ne gandim sa avansam, ceea ce nu e ceva usor data fiind circumstanta recenta a izolarii. Pana duminica 26 aprilie, Soarele va fi in conjunctie cu Uranus cel rebel, ambii in Taur, deci primim o portie solida de energie de libertate!

In ultima vreme, Jupiter si Pluto ne-au impins spre cele mai intunecate limite, cu un constant sentiment de amenintare plutind deasupra capului. Dar Pluto va intra in retrograd in weekend, deci presiunea se dimineaza si acesta devine un moment de cotitura de la care incepe o schimbare mult asteptata.

Marti 21 aprilie, gratie Soarelui si lui Saturn, avem parte de responsabilitati si obligatii dar nu e rau. Este o verificare de reconectare cu realitatea si e nevoie de asa ceva dupa sarbatorile pascale. Acum e momentul sa incepem sa ne gandim mai serios la planuri de termen lung care sa bata pana spre 2021. Pana la finele saptamanii, vei vedea ca noi subiecte iti vor fi cap de lista pe agenda.

Joi 23 aprilie avem Luna Noua in Taur si ne dam seama ca a sosit timpul sa ne punem semintele pentru roadele zilei de maine si sa abordam subiectele deranjante intr-o noua maniera, stilul Taurului. Provocarea este sa facem schimbari inovatoare si sustenabile chiar in timp ce simtim stresul regimului de izolare. Trebuie sa facem fiecare tot ce putem mai bun. Aceasta Luna Noua semnifica un nou inceput si momentul de a incepe sa lucram la strategiile de termen lung.

Momentul super intens al saptamanii este pe 25 aprilie cand Pluto intra in retrograd pana pe 4 octombrie 2020.

Dupa acest weekend, intensitatea crizei pe care o traim incepe sa descreasca, cel putin deocamdata. In acest weekend, Mercur planeta comunicarii si gandirii este destul de ocupat creand loc pentru discutii pasionale sau mici neintelegeri pentru ca este in cuadratura cu Pluto si apoi cu Jupiter. Ai ceva de spus ? Fa-o acum cand toata lumea este atenta si vei obtine efectul dorit!

Horoscop. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta saptamana se anunta pentru tine foarte interesanta la multe nivele, cu pasiune si emotii care te ajuta sa colectionezi momente speciale. La munca, poti negocia cu succes si solicita ceva mai mult pentru tine, cu miscari si manevre destepte. La nivelul familiei, vei simti nevoia de a fi mai aproape de cei dragi si sa le simti caldura si siguranta oferita. Spre weekend, fii atent pentru ca esti mai iritat decat de obicei. Cineva din anturajul tau poate fi misterios cu privire la intentiile sale sau la ce gandeste. Asta iti poate cauza multa frustrare daca esti doresti sa il faci sa isi dezvaluie aceste intentii. Vezi ca ai multe ocazii sa te distrezi si sa te simti bine, asa ca e cel mai bine sa alegi aceasta cale.

Horoscop. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta saptamana iti aduce optimism, dinamism si disponibilitate pe care le vei folosi ca sa te lupti in ce batalii ai pe rol. Felul tau dur de a fi nu este necesar a fi activat. Vei avea ocazia sa fii activ si flexibil in situatii, sa iei decizii destepte si sa ai o viziune profunda despre situatii de viata. Oamenii apropiati tie vor juca un rol important sa iti mentii echilibrul, pentru ca ei sunt cei ce te fac sa te simti in siguranta. In relatii, fii atent pentru ca pot aparea tensiuni si discutii unde e nevoie sa dai dovada de tact. Cineva te poate provoca pe un subiect pentru ca el/ea crede ca ideile sale sunt mai bune. Este bine sa rezisti si sa nu raspunzi prea aprig. Mai bine te indepartezi si te gandesti la toata situatia, pentru ca nu te afli intr-o pozitie favorabila de a actiona.

Horoscop. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pentru tine, va fi o saptamana creativa, progresiva si foarte senzuala. Ti se da ocazia sa iti sustii si promovezi planurile. Inspiratia ta te ajuta sa faci alegerile potrivite si sa iei initiativele cele mai bune pentru tine. Esti comunicativ si convingator cand e nevoie, deci sunt sanse sa iti atingi scopurile. Vei simti nevoia de a fi mai aproape de familie si sa te bucuri de caldura si siguranta de la ei ce te umple de putere. Viata amoroasa va fi plina cu momente minunate de pasiune si stare senzuala. Nu te teme sa te abandonezi in traire. Nu iti poti permite sa lasi dorintele altcuiva, in special financiare, sa interfereze cu orice pozitie in care te simti puternic. Sunt oameni care nu au nicio problema sa iti sustina prioritatile importante.

