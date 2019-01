HOROSCOP săptămâna 21-27 ianuarie 2019. Ce urmează după eclipsă? Berbecii se pregătesc pentru iubirea adevărată, Gemenii au parte de schimbări dramatice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 21-27 ianuarie 2019 ; saptamana incepe in forta, Luni are loc eclipsa totala de Luna plina sangerie in Leu. Aceasta este a doua eclipsa din sezonul eclipselor 2019 si ea aduce dezvoltari dramatice si surprize mari si benefice pe calea noastra, macand finaluri puternice si impingand tabelul timpului cu viteza inainte spre viitor!

HOROSCOP. Aceasta eclipsa puternica este ultima din seria eclipselor din axa Leu-Varsator ce au inceput din 2016. Este, deci, clopotul de final pentru tot ce a fost in viata ta in acesti ultimi ani. Esti gata sa fii absolvent, sa pasesti in propria ta putere si sa mergi mai departe. Deci, gandeste-te in urma : ce a avut loc in viata ta semnificativ in acesti ultimi ani ? Cum te-ai schimbat de atunci ? Esti multumit cu cresterea pe care ai avut-o si experimentat-o ? Sau ti-au pus eclipsele o lumina pentru a vedea cat mai ai de parcurs pana sa fii multumit ?

HOROSCOP. Cine esti tu de fapt versus tot ce iti spun ceilalti ca trebuie sa fii ? Am avut aproape 3 ani de eclipse socante ca sa ne lamurim. Acum este ultimul “examen”. Aceasta eclipsa ne da o noua oportunitate de a ne asuma cresterea si sa facem un nou pas major spre propria evolutie. Totul ajunge acum la concluzia finala.

HOROSCOP. Aceasta Luna plina rosie este si superluna pentru ca, nu numai ca este eclipsata total de Pamant, devenind rosie, dar este si foarte aproape de noi, aparandu-ne mare, mare, fierbinte si dramatica. Ea aduce pasiunile si emotiile la nivel de fierbere, deci incearca sa o iei usurel zilele urmatoare. Americanii nativi auzeau cum lupii urlau la aceasta Luna de ianuarie, deci Luna plina a lunii ianuarie este cunoscuta drept Luna lupilor.

HOROSCOP. Aceasta eclipsa totala de Superluna actioneaza ca un portal, deschizand portile pentru foarte multa iubire, creativitate si vitalitate sa curga in viata ta. Este si un moment pentru a elibera energiile zavorate. Deci paseste in adevarul inimii tale si in autenticitatea ta. Indrazneste sa fii curajos !

HOROSCOP. Tot Luni 21 ianuarie, Saturn este in cuadratura cu Marte si Neptun in cuadratura cu Venus. Aceste aspecte astrale ne pun cateva obstacole in cale, sperantele si visele sunt puse la test. Esti dispus sa faci ce trebuie ca sa le implinesti? Sau vor sta ele, doar asa, sperante vagi pentru viitor ? De tine depinde !

HOROSCOP. Desi lucrurile par pe muchie de cutit Luni, vine Marti 22 ianuarie cand Venus este in conjunctie cu Jupiter, iar indoielile si grijile de fix o zi in urma dispar ! Primesti energie optimista si da, esti pregatit sa dai sansa acelor idei puternice si nebunesti pe care le ai ! Increderea este cuvantul zilei. Ce risc ?? Nimic nu te poate opri !

HOROSCOP. Joi 24 ianuarie, Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, intra in Varsator. Dupa ce toata saptamana de pana atunci ai trecut prin tot felul de fluctuatii ale mintii ce te-a trecut prin vechi ganduri de frica si indoiala, pac, dintr-o data, ai o constientizare ! Este o idee de geniu cea ce te-a impactat ? Da, este Mercur in Varsator ! Gata, esti pregatit sa mobilizezi toate fortele Universului si toate persoanele si sa iti zugravesti viitorul.

HOROSCOP. In weekend, focusul este pe relatii si vor fi multe de discutat intre voi. Este o perioada in care realizezi ca are loc deja o transformare in tine si in viata ta adusa de aceasta eclipsa de Luni. Faza 1 din sezonul eclipselor 2019 este completa si nu exista cale de intors ! Cu toata viteza, inainte !

HOROSCOP. Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ce are iubirea sa iti spuna cu ocazia eclipsei totale lunare in aceasta saptamana ? Este oare timpul sa spui adio unei povesti de iubire sau unui hobby sau un fel copilaros in care tu vezi lumea ? Poate unul din copiii tai au parte de o tranzitie majora de viata, solicitandu-ti-se sa incetezi sa te comporti ca un copil la randul tau si sa fii matur cu adevarat ? Iubirea intre adulti este grozava, nu fii trist. Eclipsa iti deschide un portal spre ce te face sa iti bata inima mai tare. Capacitatea inimii tale pentru bucurie este crescuta de zece ori. Esti gata, nu mai trebuie sa te multumesti cu resturile. Esti pregatit pentru partea mare si reala. Iubirea adevarata. Ai fost intr-o calatorie ca intr-un carusel nebun sus jos de autodescoperire in aproape ultimii 10 ani si este timpul sa lasi inima sa prinda din urma noul tau TU.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este un final in timp ce povestea merge mai departe, draga Taur. Da, este finalul absolut al unui aspect, al unei situatii de acasa sau din familia ta. Este finalul unor tipare mostenite si a unor programari inconstiente din copilarie care iti ruleaza si iti conduc viata. Esti pregatit sa descoperi persoana ta autentica prin anumite momente intense si care te lasa cu respiratia taiata. Nu este vorba de tipul de situatii pe care le poti striga de sus de pe acoperis sau de pe scena lumii. Nu. Este un moment interior stiut doar de tine insa pe care il vei simti ca o imputernicire totala si o trezire la cine esti tu de fapt. Un portal de iubire, bucurie si creativitate se deschide in tine care iti elibereaza munti de energie. Este un fel de trezire spirituala, un catalizator prin care misterele se rezolva si intuitia se activeaza puternic, vazand practic in viitor cu ea.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Mintea ta straluceste cu bucurie dupa ce trece eclipsa aceasta de Luni. Ca si cum o panza ti s-a ridicat de pe ochi si vezi, in sfarsit, lumina. Este un cu totul alt set de adevaruri si fapte decat cele prin care percepeai lumea inainte. Asteapta-te la schimbari dramatice cu fratii, surorile, rudele si cu oamenii din mediul tau imediat. Se va deschide un portal de iubire si bucurie aproape de casa ta, chemandu-te sa iti spui adevarul, sa il strigi de sus de pe casa si sa comunici clar direct din inima. Workshopuri, carti, televiziune, cuvantari si orice forma de a invata si a comunica sunt acum portile tale magice pentru a-ti gasi vocea autentica. O comunitate sociala de prieteni si de oameni interesanti ce gandesc ca si tine, chiar si virtual, sunt catalizatorul pentru acest bec ce se aprinde de acum in mintea ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.