HOROSCOP săptămâna 22-26 mai 2019. Berbecii sunt pe drumul spre un succes mai mare, Gemenii profită de stabilitate

HOROSCOP. Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP BERBEC Mesh (14 aprilie – 14 mai)



HOROSCOP Lucrurile care te preocupa se vor rezolva la un moment dat si, intre timp, tu vei capata experienta si iti vei pava calea spre un succes mai mare. Armonia domneste in sfera ta financiara si poti incasa bani frumosi in aceasta perioada. A te tine de termenele limita in munca ta va fi usor.

Locul de munca iti poate da putin stres in aceasta saptamana, ceea ce poate duce la cresterea tensiunii arteriale daca permiti stresului sa te domine.

Oamenii se bucura de compania ta si de felul in care ii inspiri.



HOROSCOP Finantele sunt stabile iar aceasta securitate te ajuta sa te bucuri de relatia de dragoste din viata ta.

Colegilor le place stilul tau de munca si vor incerca sa comunice cu tine mai mult decat de obicei.



HOROSCOP Sfatul karmic al saptamanii : Vorbeste ce gandesti cu claritate si usurinta



HOROSCOP Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.



HOROSCOP TAUR Vrishabh (15 mai – 13 iunie)



HOROSCOP Investitiile tale trecute in munca si bani iti aduc acum rezultate bune si te ajuta sa iti cresti fondurile monerare. Asteapta-te sa incepi sa ai parte de beneficii financiare urmare a unor asocieri cu cineva apropiat tie. Cei ce au diverse stresuri mentale sau fizice incep sa se simta mult mai bine si sa se vindece.



HOROSCOP Este o saptamana stabila financiar pentru tine comparativ cu saptamanile trecute si cel mai important e ca nu vei avea de ce sa te ingrijorezi in privinta banilor.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.



HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)



HOROSCOP Este un timp cu adevarat excelent pentru cei ce au o activitate sau meserie in care predau sau in domeniul bancar financiar. Exista stabilitate in viata ta.

Planifica-ti bugetul cu atentie in functie ce cheltuieli estimezi ca ai. Mentine aceasta balanta intre cheltuieli si economii. Asigura-te ca abordezi orice situatie cu eficienta.



HOROSCOP Esti sfatuit sa fii atent daca planifici sa pleci intr-o calatorie. La locul de munca, saptamana iti aduce sarcini suplimentare si proiecte la care esti bun si ajung in sarcina ta. Sfatul karmic al saptamanii : Asculta cu atentie orice ca sa poti gasi cea mai buna solutie.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.



