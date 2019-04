HOROSCOP săptămâna 22-28 de aprilie. Berbecii trebuie să fie prudenți, Gemenii își exprimă sentimentele cu sinceritate

HOROSCOP BERBEC Draga Berbec, in aceasta saptamana trebuie sa-ti pastrezi prudenta, mai ales in ceea ce priveste relatiile interpersonale. Intalnirile pot sa nu aiba succesul pe care ti-l doresti, iar discutiile par sa nu duca in directia dorita de tine. Si, totusi, pastreaza-ti optimismul si starea entuziasta. Weekend-ul se anunta distractiv.

In zona profesionala, incearca sa nu iei decizii importante sau sa intri in discutii in contradictoriu. Nu lasa lucrurile in coada de peste si, mai ales, nu spune lucruri care pot fi interpretate. Ai grija la echilibrul veniturilor si cheltuielilor!

HOROSCOP TAUR Draga Taur, aceasta saptamana va fi foarte placuta pentru tine. Trebuie sa fii atent, insa, sa nu intri in discutii contradictorii. Fereste-te de cuvintele dure, fii mai relaxat! Weekend-ul sa anunta detensionat, de aceea este indicat sa nu ratezi nicio sansa de a te distra alaturi de prieteni si familie.

In zona profesionala, astrele sunt favorabile echilibrului. Evita pe cat de mult poti discutiile in contradictoriu. Poti face si compromisuri daca sunt in folosul tau. Cu banii trebuie sa fii atent pentru a nu cheltui pe lucruri de care chiar nu ai nevoie.



HOROSCOP GEMENI Draga Geamanule, saptamana se anunta perfecta pentru tine. Da-ti voie sa-ti exprimi sentimentele cu sinceritate, clar, astfel incat sa nu poata fi interpretat niciun cuvant. Adevarul te va elibera. In weekend, rezerva-ti timp pentru mai multa odihna pentru a-ti reincarca bateriile.

In zona profesionala, fii mai maleabil. Apar oportunitati spre a avansa in cariera. La bani, fii atent cu economiile. Restrange-ti cheltuielile, mai ales cele din weekend. Fii atent sa nu cumperi lucruri care nu-ti sunt de trebuinta!

