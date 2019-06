HOROSCOP săptămâna 24-30 iunie 2019. Berbecii au momente perfecte în cuplu, Gemenii au un start dificil în dragoste

HOROSCOP. Saptamana 24-30 iunie 2019 este una speciala din punct de vedere astrologic. Mercur se instaleaza in Leu si intra in zona de umbra retrograda. Venus, planeta responsabila cu amorul si relatiile, are o activitate intensa in aceste zile.Suntem la o saptamana distanta de prima eclipsa a verii – 2 iulie, eclipsa totala de Soare in Rac. Intregul Cosmos “freamata”. Afla mai multe despre evenimentele astrale ale saptamanii aici.

Mai multe detalii despre conjunctura astrala si cum afecteaza ea toate zodiile gasesti in Horoscopul general al saptamanii 24-30 iunie 2019.



HOROSCOP BERBEC Atmosfera placuta in relatia ta de cuplu. Dar tot mai trebuie sa faci cateva mici modificari, pentru a aduce si mai mult romantism. Mai pot aparea cateva turbulente mici pe parcursul saptamanii, dar nu trebuie sa devii anxios din aceasta pricina. O conversatie sincera cu partenerul le poate rezolva rapid. Daca esti singur, saptamana se anunta fierbinte spre finalul sau, cand prietenii te pot ajuta sa te relaxezi si sa devii mai indraznet.



HOROSCOP TAUR Toate bune si frumoase in relatia ta de cuplu. Iti exprimi sentimentele cu usurinta, iar partenerul este incantat de aceasta noua fata a ta. Continua tot asa, esti pe drumul cel bun! Daca esti singur, fii mai atent la alegerile pe care le faci. De dragul de a nu ramane singur, ajungi in preajma unor persoane total nepotrivite. Nu te arunca asa, cu capul inainte, precum un taur!



HOROSCOP GEMENI Startul de saptamana poate fi cam dificil in plan amoros, dar daca te redresezi poti repara tot. Ce ai de facut? Nu lasa trecutul sa-ti umbreasca prezentul alaturi de partenerul de cuplu. Ce a fost in trecutul partenerului este problema lui, ce a fost in trecutul tau te-a facut sa fii omul de acum. Fii recunoscator pentru aceste lucruri. Daca esti singur, trecutul te tine pe loc. Cu cat te eliberezi mai repede de atasamente, cu atat mai usor iti va fi sa-ti traiesti prezentul si sa-ti cladesti viitorul.



