HOROSCOP săptămâna 24-30 iunie 2019. Lună plină. Savurați viața, fiți atent la limitările impuse de Mercur retrograd

HOROSCOP. Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 24-30 iunie 2019 , in care facem cunostinta pe 2019 cu noua energie adusa de Mercur ce se instaleaza in zodia Leu si intra in zona de umbra retrograda dar si cu noile influente in dragoste pe care ni le proiecteaza planeta Venus, responsabila cu amorul si relatiile, ce are o activitate intensa in aceste zile. Savureaza viata asa cum este ea in prezent si pregateste-te pentru viitor fiind informat ce se intampla in galaxia noastra si cum poti profita de fiecare aspect astral pentru binele tau !



HOROSCOP Saptamana trecuta Soarele a intrat in emotionalul Rac chiar in cea mai lunga zi a anului 2019, iar Neptun s-a alaturat planetelor deja retrograde Jupiter, Saturn si Pluto, pregatindu-ne treziri din vise nerealiste si confruntari cu realitatea versus imaginatia pe alocuri exagerata in care Neptun direct ne cam scufunda.

In aceasta saptamana se remarca cele doua mari evenimente : activitatea astrala a lui Venus cu ale sale noi influente in relatii si amor si faptul ca Mercur intra in zodia Leu dar si in umbra retrograda. Suntem la o saptamana de prima eclipsa a verii – 2 iulie, eclipsa totala de Soare in Rac. Deja intregul Cosmos “freamata” in asteptarea marelui eveniment.



HOROSCOP Asadar… La inceput de saptamana, dragastoasa Venus in Gemeni intalneste si pe Jupiter si pe Neptun in calatoria sa saptamanala iar romantismul trece la verificari a ce e real si ce nu. Nu uitam ca Neptun e proaspat retrograd, deci renunta la ce face el mai bine cand e direct – ne facem sa visam, sa ne imaginam si sa traim in iluzii – si acum ne confrunta cu ce e real de fapt. Citeste aici Horoscopul special Neptun retrograd 2019 si influenta sa 5 luni pentru fiecare zodie. Cuadratura sa cu Venus ne trimite intrebarea : este iubire adevarata povestea de amor pe care o traim sau este doar in capul nostru totul ? Granitele inimii sunt asa de incetosate acum incat nu avem idee clara care e raspunsul, insa sa fim fara grija. Ceata se ridica de Joi cand Mercur intra in Leu apoi Soarele va fi in sextil cu imprevizibilul Uranus in Taur, aducand desigur o perspectiva proaspata mult asteptata, ca de fiecare data cand marele Uranus intervine intr-un aspect astral !



HOROSCOP Este deci iubirea ta rozalie sau nu ? Venus, Neptun si Jupiter scot la inceputul saptamanii la iveala partea cea mai romantica si extravaganta din noi. Esti in stare totusi sa risti totul in numele unei promisiuni de iubire ? Incerci sa obtii o felie si mai mare de dragoste din marele tort al iubirii ? Cele trei planete ne picteaza lumea in culori pastelate Luni si Marti – dar nu te amagi prea mult. Mentine o privire rece si circumspecta si accepta si sfaturi care sa te coboare cu picioarele pe pamant. Fa spatiu pentru realism in mintea ta. Daca e prea frumos sa fie adevarat, probabil ca asa si este.



HOROSCOP Joi 27 iulie, Mercur – planeta comunicarii, gandurilor si calatoriilor scurte – intra in zodia Leu de unde va si intra in stationarea retrograda intre 7 iulie si va iesi pe 31 iulie in zodia Rac. Mercur nu si-a incheiat socotelile cu Racul pe acest an, va reveni in el, dar si cu Leul va avea din nou intalnire : intra acum in Leu si revine in aceasta zodie in august dupa ce iese din retrograd.



HOROSCOP Trebuie sa fim deja atenti la limitarile aduse de Mercur retrograd, pentru ca inainte de a fi retrograd stim ca intra in faza de umbra retrograda care acum dureaza intre 23 iunie si 15 august. Asadar, este o perioada excelenta pentru meditatie, introspectie, retragere in sine cu comunicare mai mult interioara si mai prudenta in exterior, dar si atentie cand vine vorba de cumparaturi de telefoane mobile, masini, computere, imprimante, orice mijloc de locomotie.



HOROSCOP Mercur in Leu inseamna ca Mercur nu mai este in Rac unde a fost pana acum deci gata cu toata vorbaria emotionala si siropoasa a Racului. Pentru Mercur cel mental si pragmatic a fost obositoare si lipicioasa acea reuniune cu Racul dar in Leu este pregatit sa ne faca sa stralucim prin ce gandim si rostim, in compania celor care ne vad stralucirea, prieteni, distractie, placere ! Nu ne grabim foarte tare, caci asta inseamna Mercur in umbra retrograda – ritm mai ponderat si rabdator.



HOROSCOP Tot Joi 27 iulie, primim de la Cosmos o surpriza placuta excelenta – Soarele in Rac este in sextil cu imprevizibilul Uranus aflat in Taur pana in 2026, asa cum stim de AICI. Foloseste aceasta oportunitate sa iti flexezi muschii si sa incerci ceva nou pe care Uranus ti-l poate trimite in cale si care poate fi in amor sau in ce zona a vietii ai mai mare nevoie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.