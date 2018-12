HOROSCOP săptămâna 25-30 decembrie 2018. Se incheie 2018, anul cu 8 astre retrograde! Ce final de an ai? Ce lectii de viata ai primit?

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 24-30 decembrie 2018 , ultima saptamana a anului 2018, un an puternic si controversat care ne-a dat mari provocari in special datorita planetelor retrograde. In 2018, am avut cu totii de-a face cu nu mai putin de 8 astre retrograde de-a lungul anului, o perioada fiind in acelasi timp ! Multe lectii, multe mesaje, multe schimbari ? Tu cu ce te-ai ales ? Afla mai jos !



HOROSCOP Din fericire, ultima saptamana a anului ne scuteste de evenimente astrale bulversante ; atmosfera este chiar calma, cu Soarele recent mutat in ambitiosul si practicul Capricorn care ne ajuta sa ne organizam mai bine pe durata acestor zile de sarbatoare.



HOROSCOP Influenta recentei Luni pline in Rac se simte asupra zilelor de Craciun.



HOROSCOP Emotiile detin loc de cinste, in special cele ce tin de familie, casa, copilarie, suflet. Nu ne temem de ele, le onoram, le simtim si vedem cu ce ne ajuta acum. Avem ceva de vindecat din trecut ? Avem mai multa iubire de oferit ? Citeste aici Horoscopul Craciunului 2018, cum iti este influentat Craciunul de planete, in functie de zodie.



HOROSCOP Anul 2018 se incheie si nu exista final de an fara a privi in urma si a vedea ce ne-a adus. Desi acest obicei este firesc la orice final de an, 2018 a fost un an bomba din punct de vedere lectii de viata aduse de cele 8 astre retrograde !



HOROSCOP Iata care au fost lectiile de viata aduse de planetele retrograde. Tu le-ai asimilat si le ai in rucsacul cu care mergi mai departe in calatoria vietii tale din 2019 incolo?



HOROSCOP #1. Jupiter Retrograd (8 martie 2018 – 10 iulie 2018)



Planeta cunoscuta pentru norocul adus, Jupiter ne impinge sa exploram spiritualitatea, filozofia si adancurile mintii noastre. Ne si incurajeaza sa credem in noroc : daca vrem sa prosperam, trebuie sa avem incredere in drumul pe care mergem.



HOROSCOP Cand Jupiter este retrograd, in loc sa ne uitam la norocul pe care il avem si unde ne poate duce acesta in viata, suntem invatati importanta introspectiei si a reflectiei de sine ca sa putem creste si deveni cea mai buna versiune a noastra.



De ce este important ? Daca vrei sa obtii ceea ce nu ai obtinut, trebuie sa devii cine nu ai fost pana acum. Asta se poate intampla doar daca esti dispus sa privesti in tine, sa vezi unde trebuie sa te schimbi si sa cresti si sa rezisti in procesele dificile si necesaer de transformare.



HOROSCOP #2. Mercur Retrograd (22 martie 2018 – 15 aprilie 2018 / 26 iulie 2018 – 19 august 2018 / 16 nov 2018 – 6 dec 2018)



Cea mai cunoscuta miscare retrograda de catre oameni, Mercur retrograd e faimos pentru ca ar cauza confuzie, haos si frustrare in vietile noastre. Mercur e planeta comunicarii gandurilor, emotiilor si ideilor noastre. Mercur ne incurajeaza sa ne exploram logica si ratiunea mintii. Mercur are impact si asupra oricaror mijloace de comunicare (computere, telefoane, etx). Cand Mercur e retrograd, este cea mai importanta perioada de timp in care inveti importanta comunicarii, tocmai pentru ca ea poate fi absenta sau perturbata. El ne invata sa ne prioritizam comunicarea in toate domeniile vietii noastre.



HOROSCOP #3. Saturn Retrograd (17 aprilie 2018 – 6 septembrie 2018)



Saturn e cunoscut ca planeta karmei si are legatura cu efortul direct implicat pe care il punem in lume, fara scurtcircuite si furtisaguri. Daca lucrezi puternic si dedicat pentru cresterea ta si realizarile tale, Saturn te va recompensa frumos. Daca esti pus pe chiul, Saturn iti va arata rezultatul. Cand Saturn e in retrograd, actiunile lui sunt mai puternice ca oricand. Pentru unii, Saturn retrograd e doar o reamintire unde duc lucrurile facute bine. El ne arata si unde sunt zonele vietii unde e nevoie de mai multa responsabilitate, dedicare si maturizare.



HOROSCOP #4. Pluto Retrograd (Apr 22, 2018 – Sept 30, 2018)



Influenta lui Pluto in viata noastra exista, indiferent daca oamenii de stiinta au scos Pluto din sistemul solar, nemaiconsiderandu-l o planeta. Pluto inseamna transformare, renastere, regenerare. Cand Pluto este retrograd, aceasta energie poate lua o turnura mai intunecata. Pluto retrograd ne-a pus sa ne exploram aspectele intunecate ale personalitatii si cum ne impacteaza viata. Aici intra dependentele, prejudecatile, compulsiile, obsesiile ascunse de tine si de restul lumii. Nu e usor sa te confrunti cu asa ceva, dar a ignora adevarul nu iti face bine. Doar cand le vezi si le lucrezi, te poti elibera de ele.



HOROSCOP #5. Neptun Retrograd (18 iunie 2018 – 24 noiembrie 2018)



Neptun ne incurajeaza creativitatea si pasiunile si ne duce intr-o lume spirituala si fantastica in care inima si mintea se aliniaza. Aceasta fantezie ne ajuta uneori sa mergem mai departe, pentru ca ne scapa de negativitate. Insa cand Neptun e retrograd, lumea fantastica dispare si ne lasa doar cu realitatea cruda a lumii. Pentru unii, a fost o experienta socanta sa nu se mai amageasca, sa deschida ochii si sa vada ce e de vazut si de care fugeau. Pentru altii, acest tranzit a fost foarte dificil, cum ar fi pentru cei cu dependente sau cu traume adanc ascunse si pe care au fost nevoiti sa le vada. Neptun retrograd ne arata ca nu ne putem ingropa durerea pentru totdeauna, in ciuda celor mai bune eforturi.



#6. Marte Retrograd (26 iunie 2018 – 27 august 2018)



HOROSCOP Pentru multi oameni, cand spun Marte spun razboi, violenta, confruntari dar nu e adevarul complet acesta. Marte este cunoscut ca planeta pasiunii pentru ca intensifica orice e pasiune pentru noi. Iar cand avem prea multa pasiune pentru ceva, devenim si violenti ca sa protejam pasiunea. Marte retrograd ne-a pus pasiunile la testat. Chiar credem asa de tare in ceva sau doar credem ca credem ? Dedicarea ne-a fost pusa la incercare, scotand cele mai adanci sentimente la lumina. Unele pasiuni nu sunt pasiuni ci doar faze trecatoare si asta a trebuit sa descoperim. Tot in acest tranzit, lucrurile care ne aduc pasiune in viata ne-au fost aratate mai clar. Nu subestima niciodata puterea adevaratei pasiuni in viata ta.



#7. Uranus Retrograd (7 august 2018 – 6 ianuarie 2019)



HOROSCOP Unul din cele mai puternice tranzite retrograde de suportat in 2018, Uranus retrograd ne-a luat la scuturat in tot ceea ce credeam a fi real in viata spre a fi luate la chestionat. De ce ? Uranus are o energie unica, una care ne cheama mereu spre tot ce e nou, ne extinde intelegerea si ne face rebeli impotriva a tot ce e vechi. Cand este retrograd, aceasta energie are efect mult mai mare. Ne face sa ne dam doi pasi in spate si sa ne privim viata ca pe un intreg si din alta perspectiva ca niciodata. Asta a fost dificil de acceptat pentru multa lume pentru ca ne bazam pe ce stim despre lumea in care traim si pe realitatea creata de noi. Uranus retrograd e o oportunitate de a te confrunta cu fricile tale, sa iti reafirmi scopurile si sa te setezi pe o cale clara spre succes. Daca gandesti nonconformist, este perfect pentru tine si iti transformi visele in realitate!



#8. Venus Retrograd (5 octombrie 2018 – 16 noiembrie 2018)



Venus, planeta iubirii, relatiilor si a banilor, are puterea sa ne aduca multa bucurie si fericire in viata. Ea este despre a gasi placerile in viata si a le aprecia, inclusiv frumusetea, produsele de lux, mancarea buna si bautura fina, dar si conexiunile importante ale vietii, familia, prietenii, colegii. Venus retrograd pune toate acestea la test. Daca ai ignorat mici frecusuri sau zbateri relationale sau financiare, acum ele ies la lumina, nu mai pot fi tinute ascunse sub pres. Nu este un lucru rau, ne ajuta sa intelegem si acceptam ca aceste provocari pot fi gestionate mai usor cand ies repede la suprafata decat sa le lasam acolo cu anii pana cand devin probleme si mai mari.



Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 24-30 decembrie 2018:



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Incearca sa te relaxezi cat de mult poti inainte de sfarsitul anului – vei dori sa intri in 2019 cu o stare de pace a mintii. Un aspect confuz si frustrant Luni poate aduna frustrarile din ultimul timp. Insa fii puternic, respira profund si refuza sa te panichezi. Marti iti poate aduce o portie de ras si un aspect intens dintre iubitoarea Venus si Pluto in ziua de Vineri iti sugereaza ca poti fi foarte atras spre cineva sau acea persoana spre tine. Ia-o usurel.



Vei fi entuziasmat de atmosfera sarbatorilor in timp ce o oportunitate interesanta pare sa te cheme. Instinctele te incurajeaza, ele fiind cheia daca te implici sau nu. Mutarea Soarelui in Capricorn impreuna cu efectul Lunii pline ce inca domina, te inspira sa tintesti sus si sa iti gasesti acel echilibru dintre munca si viata care sa functioneze pentru tine.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Te simti ca si cum doresti sa pleci intr-o calatorie ? Aspectul cosmic sugereaza ca va fi o saptamana pentru relaxare, deci consider-o si tu asa daca poti. Verifica detaliile Luni pentru ca exista riscul unor confuzii, doar fii sigur ca punctul este pus pe i si liniuta este trasa la t. Marti te gaseste sarbatorind Craciunul cu prieteni chiar si din alte culturi si bucurandu-te de un timp minunat.



Ai putea fi inspirat sa iei o decizie ce initiaza o schimbare. Daca accepti, ti se pot deschide cai noi si pozitive. Daca ai dorit sa te simti mai apropiat de cineva, va fi posibila o legatura bazata pe intelegere. Luna plina din weekendul ce a trecut inca produce emotii, poate incurajandu-te sa iei legatura cu un prieten aflat la distanta.



