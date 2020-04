Horoscop săptămâna 27 aprilie – 3 mai. Berbecii își asumă riscuri, Capricornii învață ceva nou

Pluto este planeta mortii in sensul distrugerii a ce nu mai este bun, a regenerarii si transformarii si in perioada sa retrograda ne invitam sa ne uitam mai mult in interiorul nostru decat in afara pentru procesele de schimbare necesare.

Ne uitam la radacina problemelor si situatiilor, ne infruntam umbrele, trecem peste ce ne-a tinut inapoi, lasam adevarul pur sa iasa la suprafata, acceptam sa ne transformam fiind atent la tipare care ne trag in jos. Abia dupa aceea poate incepe transformarea in exterior. Pe fondul acestei energii importante, planeta comunicarii si gandirii Mercur intra de luni in Taur.

Mercur este vedeta spectacolului astral al saptamanii in care iesim din luna aprilie si intram in luna mai.

Aceasta saptamana este despre a sta cu problema fata in fata suficient de mult incat sa gasim o solutie ingenioasa ce vine din sursa inspiratiei asa cum apare cand Mercur este in tenacele Taur. Pana pe 11 mai, Mercur e in Taur iar graba nu e o optiune de luat in calcul. Trebuie sa privim faptele asa cum sunt si sa cautam solutii. Fie ca esti Gemeni sau Fecioara (zodii conduse de Mercur) sau esti alta zodie, toate vor avea de gandit serios la aspecte pentru care sa gaseasca solutiile cele mai bune. Cu alte cuvinte, sa luam taurul de coarne cu Mercur in Taur!

Daca unele ganduri iau o turnura negativa marti – din cauza unei cuadraturi dintre Mercur si lordul karmei Saturn – e doar o zi, va trece, deci nu lasa fricile sa conduca showul tau.

Ideea cu energia Taurului este sa stai pe loc si sa stai suficient de mult fara sa actionezi, sa vezi ce te invata subiectul in cauza, fara ganduri de vinovatie, de autopedepsire.

Vineri, 1 mai, Mercur se indreapta spre conjunctia cu rebelul Uranus in Taur, deci intram in ultima luna a primaverii cu unele inspiratii incredibile ce vor veni ca sa ne elibereze mintea. Este ca un fel de moment de victorie mentala. Esti pregatit pentru aceasta solutie, oricat de nebuneste iti pare a fi. Esti gata sa incerci ceva nou, o noua abordare, un nou mod de a gandi care sa aiba puteera sa te inspire sa faci schimbari pozitive. Totul se schimba deci e bine sa tii pasul si chiar sa fii cu un pas in fata!

Horoscop. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O sugestie sau un pont pe care il poti primi pana marti te poate impinge sa rascolesti in cutia cu amintiri pentru a gasi ceva de vindecat acolo ce te va ajuta sa mergi mai departe intr-o situatie. Da, probabil ca trebuie sa faci unele schimbari care pot implica si sa iti regandesti valorile, ceea ce poate fi la modul concret. Si un exercitiu de a rearanja bugetul curent si de a te restrange poate fi benefic la acest moment. Poti sa te aliniezi, mai nou, si cu oameni cu care ai crezut ca ai putine in comun dar care acum pot fi ajutoare eficiente pentru calatoria ta de viata. Cauta noi practici si noi aliante si se va dovedi ca e interesant si entuziasmant. Berbecii sunt dispusi sa isi asume riscuri, de aceea disponibilitatea ta de a gandi in afara zonei de confort va avea beneficii uriase.

Horoscop. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Soarele in zodia ta impreuna cu Uranus iti vor trezi spiritul antreprenorial care va iesi cu usurinta la suprafata. Taurul este unul din semnele fixe ale zodiacului si tu ai o reputatie justificata de a nu fi dispus sa faci lucrurile diferit. Dar nu cu aceasta ocazie. Acum vei deveni dispus sa imbratisezi noi tipare de gandire, noi ritmuri de a trai si noi agende cu lucruri de facut. Astfel, se va dovedi o saptamana interesanta chiar si pentru Taurii care nu isi sarbatoresc ziua de nastere. Da, poti primi unele vesti care indica faptul ca unele persoane nu au nicio intentie sa revina la vechile practici si asta poate fi un catalizator de schimbare si pentru tine. Ce ti se propune nu este negativ si iti activeaza disponibilitatea de a incerca noi sisteme si sa vezi ca sunt in beneficiul tau.

Horoscop. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tu ai o doza ridicata de entuziasm in fata vietii si poti incepe saptamana asa, insa nu te panica daca apare o portie de iritare la un moment dat. Ea poate fi cauza sentimentului ca esti limitat, restrictionat sau fortat sa gandesti in moduri care nu iti sunt specifice, ca si cum esti alienat. Da-ti cateva zile sa te ajustezi, poate ca totusi exista o oportunitate dincolo de ce crezi. Da, esti dispus sa te certi daca nu iti place ca trebuie sa te focusezi pe un singur lucru si acela nu e ce vrei tu, insa poate ca o perspectiva noua pentru viata ta nu e cel mai rau lucru acum. De fapt, contributia ta la o discutie poate fi tot ce este nevoie pentru o noua abordare benefica pentru mai mult. Poate ca altii sunt inflexibili si contributia ta aduce toata diferenta pentru functionarea unui proiect, unei idei, unei afaceri care va da roade undeva spre final de iunie.

