HOROSCOP săptămâna 27 mai – 2 iunie 2019. Călăuziri importante de la arhangheli. Taurii trebuie să vadă pacea, Gemenii primesc prosperitate

HOROSCOP Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 27 mai – 2 iunie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.



HOROSCOP Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii



HOROSCOP BERBEC ESTI UN SFATUITOR NATURAL. TI SE CERE SA ITI FOLOSESTI ACEST DAR

Arhanghelul Azrael : “Esti un sfatuitor natural si multi oameni beneficiaza de ghidarea si reasigurarea pe care le-o dai.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Azrael :



HOROSCOP “Scopul vietii tale implica sa ii consiliezi si sfatuiesti pe oameni in moduri carew sa ii ridice, motiveze, sustina, vindece, inspire. Tu esti un adevarat consilier spiritual si oamenii te considera un confident de mare incredere. Extinde-ti aceasta munca la un nivel urmator pentru ca esti pe cale sa ajuti in numar mai mare de oameni. Cheama-ma pentru ghidare si sustinere.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Azrael:



HOROSCOP Numele lui inseamna “Cel pe care Dumnezeu il ajuta” si el ii ajuta pe cei ce la randul lor ajuta alti oameni. El este in mod special interesat sa sustina consilierii care muncesti cu cei ce sunt in doliu sau cu cei ce urmeaza sa moara.



HOROSCOP Arhanghelul Azrael ajuta sufletele celor decedati sa ajunga in Ceruri, ii vindeca pe cei coplesiti de durere si ii sprijina pe oamenii care ii mangaie pe cei neconsolati. El este vazut ca “ingerul mortii” si este asociat cu arhanghelul Rafael si Regele Solomon. Se zice ca de cate ori clipeste arhanghelul Azrael, de atatea ori a mai murit cineva. Azrael tine socoteala tuturor celor care se nasc, al caror nume le sterge dupa ce au decedat.



HOROSCOP Cere lui Azrael sa iti ghideze cuvintele si actiunile pe durata discutiilor de consiliere sau sfatuire a celor aflati in nevoie iar el te va ajuta sa fii plin de compasiune si rabdare. El te poate ajuta si sa incepi o meserie de consilier sau coach si te indruma spre cursuri, scoli, workshopuri si spre practici minunate.



HOROSCOP TAUR AI NEVOIE DE PACE, AI NEVOIE SA VEZI PACEA

Arhanghelul Chamuel : “Pacea vine din reamintirea faptului ca numai iubirea este reala.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Chamuel :



HOROSCOP “Priveste mai adanc si dincolo de suprafata unei situatii si vezi adevarul, anume ca toata lumea implicata este un copil al lui Dumnezeu umplut cu iubire. Focusandu-te pe acest adevar, vei activa comportamente iubitoare si solutii. Desi aparentele par a fi diferite, ai incredere ca intelepciunea divina superioara se ocupa de tot. Iubirea este singura putere care exista si lumina sa straluceste si in cel mai gros intuneric. Mentine-ti intentia sa cauti exemple de manifestare a acestei lumini in tine si in altii si vei aduna mai multa lumina in mintea, inima, gandurile si viata ta. Aceasta cunoastere este fundamentul pacii in viata.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Chamuel : Numele lui inseamna “Cel care il vede pe Dumnezeu” sau “Cel care il cauta pe Dumnezeu”. Chamuel este Arhanghelul iubirii pure, el ajuta la reinnoirea sau imbunatatirea relatiilor de cuplu, iar pe cei singuri ii ajuta sa-si gaseasca sufletul pereche. Daca ai probleme in relatii (fie ca este de cuplu, fie ca este cea cu copilul), cere ghidarea arhanghelului Chamuel.



HOROSCOP Arhanghelul Chamuel te poate ajuta sa localizezi cariera sau slujba pe care o cautati. De asemenea, el te ajuta sa iti pastrezi linistea sufleteasca, scopul in viata, precum si sa gasesti obiectele pierdute. Cand ai nevoie sa te simti mai calm, centrat si in pace, cheama pe Chamuel. El este responsabil cu instalarea oricarei forme de pace si in oricine. Este foarte bun, iubitor si dulce si iti va instala o stare placuta de bucurie atunci cand lucreaza cu tine. Sa stii ca Chamuel iti vede adevaratele calitati si te iubeste neconditionat.



HOROSCOP GEMENI BUCURA-TE ! PRIMESTI PROSPERITATE



HOROSCOP Arhanghelul Ariel : “Nevoile tale materiale sunt implinite pe masura ce tu iti urmezi intuitia si iti manifesti visele in realitate.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Ariel :



HOROSCOP “Din cornul abundentei mele, iti torn prosperitate peste tine si peste viata ta si iti cer sa iti deschizi bratele ca sa primesti. Unele comori vor veni sub forma de idei briliante iar unele sub forma de oportunitati. Vom lucra impreuna sa iti realizezi cele mai indraznete vise si iti cer sa imi dai mie orice ingrijorare. Dumnezeu si cu mine te iubim foarte mult si suntem fericiti sa te ajutam in acest fel. Noi stim ca vei da din preaplinul tau si altora.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Ariel :



HOROSCOP Numele lui inseamna “Leul lui Dumenzeu”.

Arhanghelul Ariel ajuta la satisfacerea nevoilor fizice (bani, adapost si alte necesitati de ordin material). Ajuta la solutionarea problemelor legate de mediul inconjurator, precum si la ingrijirea si vindecarea animalelor, alaturi de Arhanghelul Rafael. El este asociat cu Regele Solomon si cu filosofii gnostici care credeau ca Ariel era stapanul vanturilor.



HOROSCOP Ariel este implicat in magia divina ceea ce inseamna manifestare instantanee a celei mai inalte vointe. Ariel te ajuta sa atragi orice suport pentru a-ti implini misiunea vietii. Sa stii ca este normal ca in aceste conditii miracolele sa apara in viata ta. Aura lui Ariel este de o nuanta pala de ro si daca porti sau folosesti cristalul roz quartz, inima ta se va deschide si mai mult spre iubirea magnifica a lui Ariel. Cere-i orice ai nevoie si te va ghida sa primesti.



