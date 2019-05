HOROSCOP săptămâna 27 mai - 2 iunie 2019. E o săptămână de viziuni romantice, există și suficientă confuzie

HOROSCOP Iata horoscopul saptamanal 27 mai – 2 iunie 2019 ; sa profitam de energiile acestei saptamani de final de mai si start de vara in care multe planete sunt instalate in zodiile pe care le conduc, deci dau maxim din tot ce influenteaza ele in bine pentru noi. Venus este in Taur si aduce iubire si bani in timp ce Mercur este in Gemeni si ne creste sporul in comunicatii, negocieri si afaceri. Jupiter este la el in Sagetator chiar daca e retrograd, deci ne creste viziunea spre noroc si optimism. Si Saturn, chiar daca e retrograd, este tot la el acasa in Capricorn si are lucruri concrete si stabile sa ne aduca pentru implinirea noastra. Este o saptamana absolut uluitoare, deci iata ce ne aduc astrele ! Iubirea chiar este reala si poate fi profunda si pentru totdeauna, spune Venus in horoscopul acestei saptamani.

HOROSCOP Este o saptamana de viziuni romantice si vise pentru ca planeta iubirii Venus si comunicatorul Mercur ambele sunt in contact cu Neptun in Pesti. Neptun ce raspunde de imaginatia si visele noastre este foarte activ in 2019, facandu-l un an pentru vise mari, pentru implinirea celor mai puternice idealuri ! Asta pentru ca Neptun se conecteaza atat cu Jupiter (viziune) cat si cu Saturn (realitatea concreta) asigurandu-se ca suntem stapani pe situatiile care ne duc spre punerea in practica a acelui vis indraznet pe care il avem !



HOROSCOP Si ghici ce ? Venus care este in Taur, la ea acasa, se conecteaza pana la finele acestei saptamani atat cu Neptun cat si cu Saturn, deci te poti uita cu interes ca in zilele de joi 30 mai si vineri 31 mai sa ai parte de surprize minunate in iubire, tocmai bine ca sa fii pregatit pentru un weekend minunat !

Trioul Venus-Saturn-Neptun aduce cateva momente foarte romantice, luxoase si solide in relatiile tale de amor sau in ce cauti in iubire. Acum e timpul sa iti oficializezi o iubire sau sa te comiti unui partener in totalitate. Este excelent acum sa obtii profituri solide, sa intri in parteneriate sau sa monetizezi urmare a unui deal sau unei valori pe care o ai la vanzare.



HOROSCOP Exista si putina confuzie in timp ce Universul ploua peste noi cu bunatati. Uneori nu suntem siguri ce se petrece chiar daca e spre bine nostru. Se intampla pentru ca Mercur in Gemeni are interactiuni in acelasi timp cu Neptun si cu Jupiter – intre miercuri si vineri – fortandu-te sa te gandesti serios la visele si viziunea ta. Si sa ramai totodata deschis la tot felul de posibilitati ce se deschid pentru tine. Iata cum te impacteaza in functie de zodie faptul ca Mercur este acasa in Gemeni !



HOROSCOP Trioul Mercur-Jupiter-Neptun poate fi coplestitor uneori, ca si cum mintea sta sa iti explodeze supraincarcata de potential… Ramai pe faza si fa fata ! Poate te simti un pic confuz miercuri si joi incercand sa procesezi o avalansa date si sa iti dai seama ce e real si ce e vis sau viziune. Fii atent in special la neintelegeri, minciuni sau situatii pe care nu te mai poti baza desi credeai ca poti. Nu lasa pe nimeni sa te amageasca. Ai incredere ca iubirea are puterea de a te vindeca, revigora si transforma cu totul…



HOROSCOP Luna se pregateste sa fie Luna Noua pe 3 iunie, adica luni peste o saptamana. Va veni un nou moment de a taia vechi legaturi, credinte, conexiuni si de a-ti intinde aripile spre viitor !



