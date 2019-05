HOROSCOP săptămâna 27 mai - 2 iunie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii primesc o energie unică, Gemenii au vremuri bune

HOROSCOP. Savureaza si pregateste-te pentru aceasta saptamana astrologica fantastica si citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare :



HOROSCOP BERBEC Draga Berbec, saptamana iti aduce dezvoltari pozitive si o energie unica, increder de sine si pasiune sa iti implinesti scopurile. La nivel social esti pe cale sa stabilesti contacte noi importante si sa castigi o cunoastere valoroasa intrucat opinia altor oameni va fi foarte importanta pentru tine. dragostea va avea mare importanta pentru tine ; vei experimenta pasiune intensa si o nevoie de a privi in profunzimea lucrurilor in cautarea de substanta. Fereste-te de tensiunile ce pot aparea spre finalul saptamanii. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.



HOROSCOP TAUR Draga Taurule, va fi o saptamana foarte pozitiva pentru tine atat pe plan personal cat si profesional si vei primi influente pozitive de la astre. Starea de spirit iti va fi senzuala, cu pasiune si intensitate. Vei avea incredere de sine si agilitate care sa te ajute spre implinirea planurilor. Aceste zile sunt ideale daca doresti sa iti gestionezi cu brio obligatiile, sa te distrezi cu cei dragi, sa experimentezi emotii, sa te exprimi cu claritate si sa iti traiesti viata la maxim. Nu te lasa purtat de val de anumite enervari temporare ce pot aparea in weekend. Mentine-ti calmul. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.



HOROSCOP GEMENI Draga Gemeni, in aceasta saptamana toate caracteristicile tale vor fi mai intense decat de obicei si ti le vei exprima din plin prin dispozitia ta. Vei avea vremuri bune si stii cum sa ti le obtii. Esti totodata plin de inspiratie si ingeniozitate unde este nevoie sa fii. Dezvoltarile vor fi pozitive si starea de spirit calda. Te vei distra cu prietenii si cei dragi, poti aborda oameni care te intereseaza, te poti implica in conversatii profunde si pline de sens si poti flirta fara limite. Starea de spirit va fi pasionla si plina de mister. Spre weekend fii putin atent pentru ca pot aparea tensiuni si discutii in contradictoriu. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.