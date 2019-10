HOROSCOP săptămâna 28 octombrie - 3 noiembrie 2019. Berbecii exagerează cu afecțiunea, Gemenii își exprimă emoțiile pe deplin

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 28 octombrie – 3 noiembrie 2019. O noua saptamana sub influenta lui Venus. De data aceasta, Venus intra in Sagetator si aduce o noua lumina in relatii. Este o saptamana spectaculoasa pe care e bine sa o intampinam optimist pentru ca si o calatorie intr-un roller coaster pana la urma ne aduce in siguranta la destinatie in ciuda trairilor intense.



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Dragostea va predomina saptamana aceasta si chiar exista “riscul” de a arata prea multa afectiune in public, ceea ce ti-ar putea pune partenerul intr-o situatie inconfortabila. Controleaza-ti emotiile pentru a-ti proteja relatia si descatuseaza-te in intimitatea dormitorului conjugal. Daca esti singur, incearca sa nu te lasi dominat de deznadejde. Fii mai activ, arata-ti interesul fata de persoana de care esti atras. Fa tot ce-ti sta in putere pentru a o cuceri.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP O perioada benefica pentru viata ta amoroasa. Starea de spirit erotica creaaza o baza buna pentru discutii importante. O multime de probleme care asteapta sub pres pot fi rezolvate acum si pot crea mediul propice pentru dezvolarea unei relatii solide. Daca esti singur, te asteapta o surpriza placuta. Se pare ca o persoana din anturajul tau are alte intentii in ceea ce te priveste. Iar tie nu-ti displace deloc ideea.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP O saptamana in care ai prilejul sa iti exprimi emotiile asa cum n-ai facut-o niciodata pana acum. Bucura-te de ceea ce-ti aduce viata, relaxeaza-te si simte fericirea de a-i fi alaturi persoanei iubite. Va veti distra de minune. Daca esti singur, incearca sa fii intr-o lumina pozitiva si sa-ti exprimi deschis sentimentele. Se anunta un nou inceput. Esti pregatit pentru el?



