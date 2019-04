HOROSCOP săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2019. Berbecii sunt exagerat de romantici, Gemenii trebuie să fie mai îndrăzneți

HOROSCOP Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 29 aprilie – 5 mai 2019. Ultimele zile de aprilie sunt intense, Saturn cel dur si karmic intra in miscare retrograda chiar pe Nodul Lunar Sud in Capricorn. Este timpul sa privim adevarul in fata si sa curatam vechi karme, spre a avea un nou inceput. Aceasta amplasare trimite o energie grea de datorie din cer. Despre ce e vorba? Este timpul sa curatam datorii karmice vechi pe care le purtam dupa noi si nu ne reprezinta.

HOROSCOP Ce te-a ingreunat? Ce frici ? Ce limitari sau obligatii? Exista proceduri rigide, traditii, credinte si structuri care nu mai sunt demult folositoare si valabile, deci trebuie date la o parte. E timpul sa darami acele ziduri pe care le-ai construit ca sa te aperi si sa construiesti ceva mai bun cu acele caramizi. Acum nu e vremea sa fugi si sa te refugiezi in iceberg, ci sa te schimbi.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP O saptamana calma, in care simti nevoia sa petreci mai mult timp cu partenerul de cuplu. Se anunta momente romantice, tandre, intime. Toate vor contribui la intarirea relatiei. Daca esti singur, imbunatateste capitolele comunicare si expresie.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Vrei sa fii mai rasfatat de catre partenerul de cuplu. Ti se pare ca nu iti mai ofera dragostea si suportul de odinioara. Dar nici tu nu ii spui ca ai nevoie de mai multa afectiune decat ai fost obisnuit pana acum. Daca esti singur, da dovada de incredere in fortele proprii.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Viata amoroasa joaca un rol important pentru tine, mai ales la inceputul saptamanii. Partenerul se dovedete a fi o sursa plina de putere si inspiratie. Iar tie nu iti displace deloc ideea sa te predai. Daca esti singur, fii mai indraznet. Sfarsitul saptamanii te poate aduce aprope de persoana la care visai de multa vreme.



