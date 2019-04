HOROSCOP săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii simt dulcele gust al succesului, Gemenii simt o experiență negativă

HOROSCOP. Incepe o luna in care sa experimentezi si sa treci dincolo de fricile tale !

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Draga Berbec, saptamana iti aduce o gama larga de emotii si situatii si din fericire si dulcele gust al succesului. Esti pe cale sa intri intr-o perioada care iti permite sa te exprimi dinamic si in acelasi timp sa actionezi din spatele cortinei. Timpul este potrivit pentru tine sa gestionezi orice situatii si treburi ce implica secrete, discretie si duc la promovare rapida. Starea de spirit este buna si nu se intrevad obstacole.



HOROSCOP La munca si in plan social, ve fi in stare sa iti folosesti intuitia ca sa implementezi unele planuri facute in trecut. Puterea si increderea ta te ajuta sa depasesti orice aspect. Trebuie sa fii ceva mai responsabil cu treburile tale profesionale. In bani, mergi inainte cu pasi consecventi si incearca sa tii cu stabilitate de ce ti-ai planificat daca vrei sa vezi o imbunatatire.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Draga Taur, saptamana te pune in situatia sa iti gestionezi unele aspecte ce necesita discretie. Esti in stare sa actionezi ghidat de intuitie si sa asculti de ce iti transmite subconstientul tau. De acolo iti vor veni solutiile cautate. Vei simti nevoia sa te indrepti spre familie pentru putere si echilibru. Miscarile dinamice te fac sa te simti increzator si eficient.



HOROSCOP Spre mijlocul saptamanii, asigura-te ca esti cu atentia marita la munca, e nevoie de responsabilitate in plus. Social vorbind, zilele ce urmeaza vor fi chiar de succes. Te vei tine strict de program pentru ca asta te face sa te simti in siguranta si mai putin anxios. Finalul saptamanii lucratoare e ideal pentru intalniri si discutii ce necesita incredere si autocontrol. Un nou deal poate fi incheiat mai usor atunci.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Draga Gemeni, saptamana va evolua cu blandete si calm si vei avea echilibru psihologic necesar de a gestiona tot ce ai de facut asa cum trebuie. Te poti simti ca o experienta negativa din trecut revine in mintea ta si te impiedica sa gandesti rezonabil sau sa iei decizia dorita. Asigura-te ca iti controlezi temperamentul si ca iti iei timpul necesar inainte de a face alegeri. Spre finele saptamanii incepe o perioada pozitiva in care vei vedea in profunzime unele probleme si le vei solutiona usor.



HOROSCOP La munca si in plan social, totul merge bine acum. Ai incredere in puterile tale si asta te face sa depasesti obstacolele aflate in calea ta. Te vei putea exprima cu ingeniozitate si independenta, fapt ce iti faciliteaza contactee cu alti oameni.

