HOROSCOP săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2019. Saturn cel dur și karmic intră retrograd. Începe numărătoarea inversă

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 29 aprilie – 5 mai 2019 ; intram in saptamana ce incheie luna aprilie si ne introduce in ultima luna de primavara 2019. ultimele zile de aprilie sunt intense, Saturn cel dur si karmic intra retrograd, asa cum saptamana trecuta s-a intamplat cu Pluto. Pluto este pe cat de mic pe atat de puternic. Avand o miscare lenta, orice schimbare pe traiectul sau se lasa cu evenimente notabile asupra noastra ce au drept scop sa te trezeasca la realitate. Pluto este considerata cea mai intunecata planeta din astrologie.



HOROSCOP. Cand Pluto e retrograd, impulsurile sunt greu de conrolat si secretele pot iesi la lumina!

Pluto aduce intotdeauna o transformare intr-o forma sau alta. Daca i te opui, Pluto va aduce frica, anxietate si obsesii. Este normal sa ni se para dificil sa ne detasam de trecut asa ca nu fii prea dur cu tine pe durata acestui tranzit. Tine minte ca ceea ce pare a fi un final este intotdeauna un nou inceput. Poate nu vezi inca, dar ai incredere ca Universul lucreaza intotdeauna in avantajul tau.



HOROSCOP. Pe 30 aprilie, Saturn intra in miscare retrograda chiar pe Nodul Lunar Sud in Capricorn. Este timpul sa privim adevarul in fata si sa curatam vechi karme, spre a reincepe proaspeti un nou inceput. Aceasta amplasare trimite o energie grea de datorie din cer. Despre ce e vorba ? Este timpul sa curatam datorii karmice vechi pe care le purtam dupa noi si nu ne reprezinta. Ce te-a ingreunat ? Ce frici ? Ce limitari sau obligatii ? Exista proceduri rigide, traditii, credinte si structuri care nu mai sunt demult folositoare si valabile, deci trebuie date la o parte. E timpul sa darami acele ziduri pe care le-ai construit ca sa te aperi si sa construiesti ceva mai bun cu acele caramizi. Acum nu e vremea sa fugi si sa te refugiezi in iceberg ci sa te schimbi.

Ziua de 30 aprilie este cea care porneste numaratoarea inversa!



HOROSCOP. Luna mai incepe in forta cu planeta Mercur deosebit de activa, ceea ce inseamna un flux de multa comunicare si idei proaspete ! Zile la rand Mercur este ba in sextil cu Marte, ba in cuadratura cu Saturn si cu Pluto, ba in trigon cu Jupiter. Nu te teme de aceste miscari ale lui Mercur pentru ca Jupiter ale ultimul cuvant dintre toate, deci va aduce inspiratie, generozitate, credinta si optimism intr-o situatie care parea negativa. Vineri este o zi norocoasa !



HOROSCOP. In afara de Saturn retrograd, probabil ca cea mai mare veste a acestei saptamani este faptul ca pe 4 mai avem LUNA NOUA IN TAUR care este si in conjunctie cu rebelul si imprevizibilul Uranus. Este o conjunctie gentila care ne da timp sa procesam schimbarile care sunt in curs de implementare. Aceasta Luna Noua poarta lumina de la URANUS IN TAUR (aflat aici pana in 2026). Poate ca nu ai nicio idee ce detine viitorul pentru tine, dar chiar se intampla.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.