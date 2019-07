HOROSCOP săptămâna 29 iulie - 4 august. Mercur iese din retrograd! Mare atenție! Racii au o mulțime de oportunități, Săgetătorii sunt nostalgici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanii 29 iulie – 4 august 2019. Incepe una dintre cele mai intense si chiar haotice saptamani de vara. Mercur iese din retrograd si isi incepe miscarea directa, in timp ce Uranus devine din ce in ce mai activ. Lucrurile incep sa se miste. Si chiar foarte repede! Esti pregatit? Urmeaza vremuri agitate, nebune, surprinzatoare. Totul este incununat de o Luna Noua in Leu, joi, 1 august, ceea ce garanteaza si mai mult dramatism, precum si inceperea unei noi etape.

HOROSCOP. Asadar…Mercur si Uranus in miscare directa

Soarele (29 iulie), apoi Venus (2 august) fac cuadratura cu Uranus aflat in Taur. Asteapta-te la surprize care ii vor soca si pe cei mai sceptici. Mercur intra in miscare directa joi, 1 august, fix cand e Luna noua in Leu, aruncand lumea intr-un haos total, dar regal.

HOROSCOP. Poate ca este vorba despre noi inceputuri, poate ca trebuie sa fii mai jucaus, poate ca ai o sansa sa deblochezi niste situatii intepenite, poate ca trebuie sa tai nodul gordian. Orice este posibil si, mai ales, trebuie sa fii foarte atent inainte de a face orice miscare, ca sa nu regreti mai tarziu, cand lucrurile se vor linisti.

HOROSCOP. Soarele in trigon cu Chiron si cuadratura cu Uranus

Ce-ti aduce acest eveniment astral de la inceputul saptamanii? Mai multa carisma, mai multe mutari nebunesti. Dar si cateva surprize! Este timpul prielnic pentru experimente, pentru a incerca ceva nou, pentru a lasa trecutul in urma. Poate ai ramas pe loc multa vreme, iar acum ai nevoie de o alta abordare, mai proaspata, care sa te scoata din impas.

HOROSCOP. Apoi, Mercur stadioneaza in Rac inainte de a intra in miscare directa, ceea ce creeaza instabilitate. Nu este momentul sa iei decizii majore, care iti definesc viata. Mercur direct este renumit pentru capacitatea sa de a te surprinde. Pastreaza-ti cumpatul!

HOROSCOP. Luna noua in Leu

Vestea buna este ca Luna noua in Leu iti da biletul de acces la ceea ce te ajuta sa tii in frau toate aceste energii. Nu ai idee ce se va intampla, insa pasesti inainte cu incredere si cu un mare zambet pe fata. Urmeaza-ti inima, dar fii atent si pe unde calci. Sunt sanse mari ca ceva pornit in urma ca multa vreme sa inceapa sa se normalizeze, sa se rezolve.

HOROSCOP. Saptamana se incheie cu un Venus in Leu care face trigon cu Chiron si cuadratura cu Uranus. Urmeaza-ti inima! Relatiile capata un nou sens, un nou inteles. Sagetile lui Cupidon zboara in toate directiile. Poate te nimereste si pe tine una!



HOROSCOP. In fiecare luni, va asteptam pentru horoscopul general al saptamanii urmatoare pe Sfatulparintilor.ro.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta este saptamana ta. Un val de energie si vivacitate te va cuprinde si te va influenta pozitiv gratie acestei asezari astrale. Ce-ti pui in cap poti sa reusesti, mai ales daca iti urmaresti intens drumul. Totusi, spre mijlocul saptamanii esti predispus unor neintelegeri si tensiuni. Deci, fii atent! Controleaza-ti furia, fii diplomat si nu ii forta pe ceilalti sa-ti imbratiseze punctul de vedere. Respecta-le opiniile. Weekend-ul iti poate aduce o surpriza de zile mari. Ai incredere in tine insuti!

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, saptamana aceasta vei avea de rezolvat chestiuni ce tin de familie si de persoane dragi din viata ta. Este posibil sa intalnesti multe obstacole in cale, insa vei avea abilitatea de a le depasi fara consecinte negative pentru viitor. De asemenea, in viata profesionala totul merge struna, mai ales ca o problema din trecut care ti-a dat mari batai de cap, este pe cale sa fie rezolvata. In acelasi timp, este nevoie de mai mult studiu si discutii pregatitoare pentru demararea unui nou proiect. Nu face, inca, un pas inainte, dar planifica-ti foarte bine urmatoarele miscari.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.