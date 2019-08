HOROSCOP săptămâna 5 - 11 august 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii trebuie să ia decizii limpezi, Gemenii sunt plini, plini de sugestii folositoare

HOROSCOP. Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti :

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Sunt multe aspecte pozitive si placute pe care aspectele astrale ale acestei saptamani le are pentru tine, Berbecule, iar o mare parte din actiunile pe care le poti face ca sa iti aduci placere in viata ta sunt puternic influentate de asteptarile pe care le au altii asupra ta, dar si de ce consideri tu ca te face o persoana mai responsabila. In fata multor oportunitati, ai nevoie sa decizi cu claritate pe care le vrei pentru ca sunt importante pentru sufletul tau si pe care doar ca sa faci altora pe plac. Unele directii pe care le poti urma te pot duce in situatia de a avea o incarcatura prea mare asupra ta, chiar daca duce la un rezultat foarte placut. Si timpul iti poate fi afectat, in functie de ce decizi si alegi. Universul iti ofera un cos plin cu bunatati, ca tuturor dealtfel. Care din acestea inseamna bine pentru tine, tu vei alege dar fa-o cu maturitate si echilibru.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP In aceasta saptamana, unele aspecte ce tin de relatie iti pot capta atentia pentru ca lucrurile intre tine si o persoana speciala sa mearga ca unse. Respectiv, sunt perspective ca cineva cu care cooperezi indeaproape, fie personal fie profesional, sa fie mai focusat pe propria persoana si propriile interese in loc sa fie interesat cum impacteaza actiunile sale relatia si armonia voastra precum si actiunile tale. Este doar o chestiune sa devii, sa deveniti constienti de orice dizarmonie si sa o discutati, ca sa obtii o cooperare mai mare de partea sa. Astfel, puteti reveni impreuna pe aceeasi traiectorie, ca sa profitati de bunatatile pe care aceasta saptamana le are de oferit dinspre aspectele astrale benefice.

HOROSCOP GEMENI