HOROSCOP săptămâna 8-14 aprilie. Eveniment astral cu multe încercări. Taurii sunt canalizați pe familie, Gemenii sunt sensibili

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 8-14 aprilie 2019 ; incepe sezonul planetelor retrograde din aprilie, o data cu aceasta saptamana ! Dupa ce Mercur a fost primul retrograd 2019 ocupand aproape toata luna martie cu testele si reverificarile sale in comunicare, gandire, tehnologie si transport, din 10 aprilie ne asteapta 4 luni de JUPITER RETROGRAD. In plus, Jupiter, Venus, Mercur si Soarele fac ca aceasta sa fie o saptamana plina de evenimente astrale. Se face aglomeratie pe cer… Venus, Mercur si Soarele se conecteaza cu Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto si Nodurile Lunare – si totul intr-o succesiune foarte rapida ! Luna aprilie devine din ce in ce mai intensa pe masura ce avansam in ea !

HOROSCOP. Cel mai mare eveniment are loc Miercuri 10 aprilie, cand Jupiter isi incepe miscarea retrograda pana pe 11 august 2019. Jupiter se afla in Sagetator, zodia pe care o conduce, inca din noiembrie 2018 si va fi aici pana in decembrie anul acesta. Pentru toate zodiile este un lucru extraordinar prezenta lui Jupiter in Sagetator, asa cum este scris AICI. Jupiter reprezinta norocul, abundenta si expansiunea. Are abilitatea sa amplifice lucrurile din viata noastra ca sa vedem cadourile si recompensele pe care le avem si le primim dar si sa putem vedea imaginea mai mare de ansamblu. Cand Jupiter este acasa in Sagetator, el isi exprima cea mai pura, puternica si stralucitoare energie din care cu totii beneficiem.

HOROSCOP. Cand Jupiter intra in retrograd, este vremea sa ne ducem inapoi si sa privim mesajele pe care Jupiter le-a adus pe calea noastra. Sa privim trecutul ca sa ne asiguram ca nu am uitat de darurile si sansele pe care Jupiter ni le-a oferit si nu le-am vazut, primit, trait. Tot acum este timpul sa ne deschidem la posibilitatile din jur dar total fara asteptari si scenarii despre cum am vrea noi sa fie lucrurile, intamplarile si viata. Doar asa putem primi adevaratele daruri fara ca egoul sa ne blocheze. Avem 4 luni si sa revizitam evenimente din trecut cu o noua mentalitate. Ne privim calatoria facuta pana acum si cautam acele momente pozitive din experientele intunecate prin care am trecut. Sub Jupiter retrograd, reusim sa vedem cadoul si beneficiul din ceva neplacut trait… si sa avem capacitatea sa spunem “multumesc”. Iar acest fapt in sine este un mare dar ! Mai multe despre cele 4 luni de Jupiter retrograd si impactul asupra zodiilor poti citi pe Sfatulparintilor.ro Miercuri 10 aprilie.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta saptamana te va aduce mai aproape de nevoile tale emotionale. Te poti simti mai vulnerabil si vei exprima asta destul de intens. Preferi sa fii mai izolat ca sa te simti in siguranta si calm. Petrece timp cu partenerul sau cu cei cu care colaborezi, facand atmosfera mult mai placuta. Iti vei gasi astfel puterea emotionala si flexibilitatea necesare pentru a depasi dificultatile. Calmul si autostapanirea tevbor ajuta sa iti gestionezi treburile. In job, te asteapta dezvoltati pozitive. Foloseste-ti imaginatia creativa pentru a gasi alternative si a face manevrele ce se impun. Astfel, stresul si presiunea se vor exprima intr-o maniera creativa si productiva. Ideile tale destepte isi vor gasi teren de crestere. In bani, este timpul sa clarifici si sortezi unele aspecte ca sa poti lua decizii ce sa te duca in siguranta spre imbunatatirea situatiei tale financiare.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana va fi despre familie, institutii si oameni care joaca un rol important in viata ta curenta. Nevoia ta de oameni dragi devine prioritatea ta principala si simti nevoia de a scapa de orice care nu iti este de mare folos in viata. Aceasta atitudine te ajuta sa progresezi si, in acelasi timp, sa iti asumi nevoile emotionale si sa vezi in ce masura sunt ele satisfacute. Gandurile tale capata structura si ordine si iti dau un mod mai rational de a gandi. Este un timp bun sa iei decizii. In munca, te asteapta schimbari neasteptate dar placute. Obtii un nou punct de vedere, nascut din stresul si nesiguranta din trecutul recent. In loc sa pui gaz pe foc, dedica-ti energia sa imbunatatesti orice relatii problematice pe care le ai cu colegii. Abordeaza-ti finantele intr-o maniera rationala.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana te gasesti intr-o stare emotionala foarte sensibila. Tensiunea emotionala cu cineva sau cu ceva este foarte posibila, deci fii pregatit si gestioneaza lucrurile cat de calm poti. Pot aparea schimbari intr-o maniera destul de neasteptata si excentrica. Esti destul de obosit de aceeasi rutina, deci vei primi aceste schimbari cu placere. Profita de aceasta saptamana, pentru ca inventivitatea te va ajuta sa gasesti solutii la probleme ce pareau insurmontabile. Vei gestiona orice treburi care pana acum au fost stagnante si grele de rezolvat. Schimbarile vor fi pozitive, nu le opri din a avea loc. Chiar daca nu vezi acum asta, ele au loc pentru un motiv bine intemeiat. Fii mai practic si mai organizat cand vine vorba de finantele tale.

