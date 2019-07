HOROSCOP săptămâna 8 - 14 iulie 2019. Resentimentele se vindecă greu, evitați deciziile majore

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanii 8-14 iulie 2019. O alta saptamana intensa, cu multe evenimente astrale. Pune-ti centura de siguranta! Pornim!

Mercur este retrograd in Leu si se transforma in evenimentul cu cel mai mare impact asupra tururor zodiilor. Soarele este in opozitie cu Saturn si Pluto, deci asteapta-te la suisuri si coborasuri, dar si la revelatii uluitoare. Suntem in plin sezon al eclipselor lui 2019, fiecare cu insemnatatea si influentele ei asupra zodiilor. Nu planifica prea mult lucrurile, respecta-ti corpul si limitele lui. Universul are o agenda plina, iar tu trebuie sa fii gata sa faci fata tuturor experientelor care vor aparea.



HOROSCOP Mercur retrograd te pune in miezul probelemei



HOROSCOP Mercur retrograd in Leu face conjunctie cu Marte, aflat tot in Leu, ceea ce iti va aduce atat de multa incantare incat iti vei simti inima batand cu putere. Energia este la cote mari, iar lucrurile se intampla cu rapiditate. Poti face fata? Cel mai probabil, da, dar trebuie sa iti pastrezi cumpatul. Pastreaza-ti mintea deschisa pentrua vede a toate versiunile unei situatii. Trebuie sa faci asta cam toata luna.

Pluto si Saturn aduc transformari interioare



HOROSCOP Nu zice niciodata hop, chiar daca pare ca o situatia s-a rezolvat. Pluto si Saturn iti aduc cateva experiente care te pot duce intr-un punct de “fierbere”. Marti 9 iulie si duminica 14 iulie sunt zilele de maxima precautie. Invata lectia autocontrolului si pastreaza-ti firea. Asteapta-te, insa, la transformari interioare.



HOROSCOP Chiron ridica gradul de vulnerabilitate



HOROSCOP Chiron este in stationare retrograda in Berbec incepand de marti, ceea ce ridica gradul de vulnerabilitate. Nu te impotrivi valului, lasa vindecarea sa inceapa.



HOROSCOP Vindecarea, in special cand ai de-a face cu resentimente de lunga durata, poate fi epuizanta si infricosatoare. Atunci cand intri adanc in bagajul emotional, nu sti niciodata ce scoti la lumina. Te poti simti tensionat, fragil, vulnerabil, cu toane. Toate acestea sunt in regula. Vindecarea poate sa implice acceptarea de noi limitari, cautarea de noi cai pentru actiuni independente si asumarea in moduri care ne dau putere personala fara sa gandim despre noi ca am fi egoisti.



HOROSCOP Surprizele lui Uranus in Taur



HOROSCOP Ca si cand nu ar fi fost de ajuns, Marte face cuadratura cu Uranus in Taur, joi, 11 iulie. Asteapta-te la un mix de surprize. Poti fi nevoit sa mergi putin pe varfuri. Evita deciziile majore in aceasta saptamana, cu exceptia cazurilor de maxima urgenta, cand deciziile rapide sunt foarte importante.

Primesti ajutor?



HOROSCOP E lesne de inteles ca intr-o asemenea agitatie ai nevoie macar de un mic ajutor. Dar intrebarea care apare este: il vei si primi? Din fericire DA! Soarele face trigon cu Neptun in Pesti si Marte face trigon cu Chiron in Berbec, joi 11 iulie. Ele iti aduc frumusetea, dragostea, romantismul care te vor ajuta sa mai “inmoi” tensiunea. Bucura-te de vibratiile pozitive pe care le vei avea! Dar fii precaut si prezent.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.