HOROSCOP săptămâna 9 - 14 iulie 2019. Berbecii sunt deschiși cu partenerul de cuplu, Taurii trebuie să fie mai comunicativi

HOROSCOP. Saptamana 8-14 iulie 2019 este una intensa din punct de vedere astrologic. Mercur este retrograd in Leu si se transforma in evenimentul cu cel mai mare impact asupra tururor zodiilor. Soarele este in opozitie cu Saturn si Pluto, deci asteapta-te la suisuri si coborasuri, dar si la revelatii uluitoare. Suntem in plin sezon al eclipselor lui 2019, fiecare cu insemnatatea si influentele ei asupra zodiilor.



HOROSCOP Pluto si Saturn iti aduc cateva experiente care te pot duce intr-un punct de “fierbere”. Invata lectia autocontrolului si pastreaza-ti firea. Asteapta-te, insa, la transformari interioare.



HOROSCOP Chiron este in stationare retrograda in Berbec incepand de marti, ceea ce ridica gradul de vulnerabilitate. Nu te impotrivi valului, lasa vindecarea sa inceapa. Ca si cand nu ar fi fost de ajuns, Marte face cuadratura cu Uranus in Taur. Asteapta-te la un mix de surprize!



HOROSCOP BERBEC Poti sa fii mai placut si mai deschis cu partenerul de cuplu. Arata-i dragostea pe care i-o porti. De ce sa nu organizati ceva doar pentru voi doi la finalul acestei saptamani? Sau sa mergeti undeva departe de tot si toate cele care va dau batai de cap. Daca esti singur, mergi si distreaza-te. Cu cat esti mai sociabil cu atat cresc sansele sa iti gasesti jumatatea.



HOROSCOP TAUR Trebuie sa adopti o atitudine mai comunicativa, mai intelegatoare. Exprima-ti gandurile nu le tine doar pentru tine. Planetele iti surad, asa ca poti avea o discutie serioasa cu partenerul de cuplu, in urma careia veti obtine rezultate pozitive. Chiar si daca esti singur, trebuie sa fii mai intelegator. Schimba-ti modul in care privesti lucrurile, daca vrei sa-ti schimbi viata.



HOROSCOP GEMENI Te poti astepta la schimbari pozitive in viata de cuplu, atat timp cat esti mai expresiv si flexibil in raport cu partenerul. Acum ai sansa sa petreci clipe romantice alaturi de jumatatea ta. Weekendul va fi fierbinte si foarte interesant. Chiar daca esti singur te vei bucura din plin de finalul saptamanii.



