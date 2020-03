HOROSCOP săptămâna 9-15 martie. Gemenii trebuie să își urmeze visul, Vărsătorii au idei de a face bani

HOROSCOP. Desi mai pot exista perioade de haos si confuzie, totul se va risipi ca prin farmec cand Soarele face sextil cu Jupiter, pe 11 martie. Marte face sextil cu Neptun, apoi Soarele va face si el sextil cu Pluto si Venus. Totul da startul unei perioade de dezvoltari fantastice.



HOROSCOP. Desi luni pot aduce stari de confuzie si haos (Mercur intra in stationare directa – 9-10 martie 2020, iar Luna plina in Fecioara se apropie foarte mult de Pamant – 9 martie, Mercur intra in opozitie cu Neptun – 9 martie) si te simti ca in Sala oglinzilor, lucrurile incep sa se limpezeasca. Se anunta oportunitati uimitoare pentru dragoste, pentru dezvoltare personala, pentru castig banesc.

HOROSCOP. Trebuie numai sa prinzi aceste oportunitati. Deci, tine radarele pornite! Vestea buna este ca adevarul va iesi la iveala. Totul va reveni la normal, mai ales dupa data de 11 martie, cand soarele face sextil cu Jupiter.

HOROSCOP. Acest sextil deschide usa norocului, oportunitatilor, iar tie nu-ti ramane decat sa pui in practica ideile. De asemenea, intrarea lui Mercur in miscare directa, pune toate cartile pe masa. Informatiile de care ai nevoie vor iesi la lumina, stresul si haosul se vor limpezi usor, usor, iar tu vei putea actiona cu mai multa claritate si dinamism.

HOROSCOP. Venus in Taur (adica la ea acasa) armonizeaza cu Nodurile lunare, punand intr-o lumina prielnica relatiile. Cu cat faci mai repede pace cu ceilalti, cu atat mai bine iti va fi.

HOROSCOP. Weekendul 14-15 martie marceaza o actiune decisiva. Marte face sextil cu Neptun si acest lucu presupune un proiect de mare amploare. Fie pui in practica o idee creative, fie evaluezi cateva proiecte abandonate in trecut, care se cer acum analizate. Soarele face sextil cu Pluto si te pregateste pentru progres si dezvoltare intr-un domeniu pe care ti-l alegi.

HOROSCOP. De asemenea, Chiron face cuadratura cu punctele de eclipsa, ceea ce iti va aduce un moment de “acum ori niciodata!”. Fa un pas inainte spre vindecarea ta!



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o saptamana amestecata ce pare sa curga usor si frumos. Vei avea snsa sa castigi bani in plus cu o idee noua sau o afacere noua. Daca ai nevoie sa iei o decizie, sa respecti un termen limita sau sa iti cercetezi optiunile, acum e o perioada buna. Ideile legate de casa si familie sunt active datorita lui Venus in Rac cel activ. Relaxeaza-te si bucura-te de spatiul personal, incearca retete noi, decoreaza, ofera-ti recompense de suflet.

Daca ambitiile nu iti sunt bine definite, nu te ingrijora, intrucat de acum vei intelege exact ce fel de impact ai nevoie sa ai asupra lumii. Toate acele mici detalii vor functiona perfect, fara sa te ingrijorezi constant. Asta inseamna ca te poti concentra pe lucruri importante pentru tine. Fii intelept pentru sanatatea ta si mentine-te sau devino in forma fizica : dieta sanatoasa + miscare fizica zilnic.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei fi in elementul tau si nerabdator sa avansezi spre cele mai bune si stralucite idei ale tale. Esti mult mai orientat spre actiune si dornic sa faci orice este necesar ca sa iti implinesti planurile. Legat de bani, este un timp foarte bun sa vanezi deal-uri bune, in special pentru cumparaturi scumpe. Daca te documentezi si cercetezi alternativele, poti economisi multi bani. Intre timp, astrele te inspira sa rascolesti pozitiv in trecut, ca sa te conectezi cu vechi prieteni dragi.

Daca esti propriul tau sef, poti sa te astepti la o saptamana buna. Vei putea crede ca aceste zile sunt frustrante pentru ca simti nevoia de putin spatiu personal. Poti absorbi idei noi despre cum sa iti creezi independenta financiara pe care altii sa nu le inteleaga, deci fii atent.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu iti ignora visele sau instinctele, intrucat poti beneficia de ghidare valoroasa daca esti atent si prezent. Daca simti nevoia sa te mai retragi din agitatia vietii, este intru totul natural. Soarele te incurajeaza sa iti incarci bateriile. Legat de bani, ai o abilitate de a gasi dealuri prea bune de ratat. Poate fi foarte profitabil daca vrei sa vinzi lucruri nefolosite, in caz ca doresti sa scapi de obiecte din casa.

Chiar daca esti singur sau cu cineva sentimental, va trebui sa treci prin anumite provocari, intrucat se intampla multe transformari psihologice in tot felul de relatii. Nu te teme sa experimentezi, sa ai incredere in intuitiile tale, sa mergi inainte pe ce simti in stomac ca fiind bine pentru tine. Solutiile la probleme minore trebuie analizate cu multa atentie.

