Horoscop săptămânal 14-20 ianuarie 2019. Zile electrizante între cele două mari eclipse de ianuarie, înainte de eclipsa totală de Lună Plină sângerie

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 14-20 ianuarie 2019 ; suntem chiar in mijlocul sezonului de eclipse ale lunii ianuarie 2019 , intre eclipsa partiala de Soare din Capricorn din 6 ianuarie si cea totala de Luna plina sangerie din 21 ianuarie. Schimbarea este in aer dar inca nu toate datele sunt instalate insa simtim anticiparea lor.

Soarele se conecteaza cu imprevizibilul Uranus – care e in ultimele sale doua luni in Berbec pana peste 84 ani – si cu Nodurile Lunare, apoi intra in Varsator saptamana analizata. Varsatorul ne pregateste sa ne aliniem la viitor, fiind cel mai avangardist si orientat spre viitor semn zodiacal din cele 12. Iata ce ne aduc astrele in aceasta saptamana:

Luni 14 ianuarie – Mercur planeta comunicarii este in sextil cu visatorul Neptun si ne umple capul cu idei minunate.

Te gandesti la iubire ? Sau ai bani de tot felul in ochi ? In oricare caz, este un start inspirat si poti face progrese rapide in orice faci acum. Asta pentru ca Luna se afla la mijloc intre cele doua eclipse si pune lucrurile in miscare !

Joi, Soarele este conjunct cu Nodul Sud Lunar in Capricorn . Nodul Sud Lunar este echivalentul rucsacului karmic pe care il porti cu tine. Lucrurile poate ca nu au fost foarte usoare si luminoase in ultimii ani sau in ultimele generatii sau chiar vieti ! Soarele pune o lumina pe acestea Joi, ajutandu-te sa sortezi continutul acestui rucsac, sa lasi mai departe ce iti e de folos din trecut si sa arunci ceea ce este demult mort si care iti secatuieste energia, timpul, banii, bucuria. Energia ta este pretioasa. Timpul tau e pretios si la fel sunt si banii tai. Opreste-te din a mai risipi aceste resurse pe cai vechi morti.

Vineri, Venus si Marte sunt in trigon si lucrurile se incing in weekend!

Aventuri noi romantice se anunta pentru ca Venus e planeta iubirii si relatiilor iar Marte este zeul actiunii, energiei, pasiunii, focului puternic aprins. Tot ce ai in minte devine MARE. Transformator, monumental ! Ia-ti momente sa examinezi ce idei mari ai. Poarta conversatii dificile dar eliberatoare. Pune-ti hainele de detectiv si descopea ce tipare mentale negative porti cu tine din trecut si de la altii care nu te mai reprezinta si risca sa iti strice relatia. Sunt zile excelente pentru asa ceva! Venus te vrea fericit, Marte te vrea in actiune, deci e bine sa fii in actiune fericit decat negativ sau blocat.

Sambata, Soarele este in cuadratura cu rebelul Uranus pus pe fapte mari in Berbec pana in martie, apoi a doua zi Soarele intra pentru o luna in zodia Varsator si se pregateste pentru marele moment rosu fierbinte al Lunii pline sangerii din 21 ianuarie.

Ultima zi a saptamanii ne pregateste pentru eclipsa totala de Luna plina sangerie de luni 21 ianuarie .

Lucrurile ating o masa critica rapid.

Aceasta eclipsa nu este doar totala si rosie dar este in Leu, cel mai dramatic semn pentru o eclipsa. Mai este si in cuadratura cu socantul Uranus, deci se pot intampla dezvoltati bruste si spontane. Este ultima eclipsa in Leu dintr-o serie de 2 ani si este un punct de final ce ne cere sa dam o fila de viata cu curaj si sa mergem mai departe. Uranus nu face nimic gradat. In ziua eclipsei te poti simti mai anxios, ia-o usor, nu e cale de intors, oportunitatile bat la usa !

Pentru unii, este ca si cum am fi pe marginea prapastiei. Esti pregatit sa scuturi trecutul si sa pasesti curajos in necunoscut?

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana iti pregateste o perioada cu multa munca. Asta nu trebuie sa fie ceva negativ, dar trebuie sa fii pregatit pentru ea. Gandeste-te pentru ce muncesti, de fapt. Aceasta munca poate sa fie personala sau profesionala. Fii pregatit sa ceri ajutor daca ai nevoie. Vei avea mai mult in fata ochilor de facut decat vrei sa duci. Dedicarea pentru sarcinile de facut este importanta si admirabila, insa munca doar de dragul de a munci poate fi contraproductiva. Fii clar cu privire la ce incerci sa obtii. Tinde pentru echilibru. Nimeni nu ar trebui sa munceasca chiar tot timpul.

Saptamana iti mai poate aduce si un test de credinta. Poate ca ai fost prea increzator si ai idealizat o persoana cu interes romantic. Evita sa fii prea optimist. Tu te simti generos si de incredere dar riscul de dezamagire si deceptie este prea mare ca sa risti. Evita total orice fel de jocuri de noroc, riscuri, droguri, culturi sau scheme de imbogatire rapida. Este normal sa te simti suspicios dar bazeaza-te pe sfatul prietenilor de incredere si familiei.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana iti pregateste o turnura spre mult mai bine, in special in directia financiara. Sunt semne ca te indrepti spre un ciclu pozitiv al vietii tale, in care exista generozitate ; poti fi beneficiarul sau cel ce daruieste ceva valoros. Imparte ce ai ca si cum intotdeauna cineva are nevoie. Aceasta generozitate nu trebuie sa fie de bani neaparat, ci si sa poti asculta, sa fii suport spiritual. Deseori sunt cadouri mult mai importante decat orice cumpara banul. Nu fii prea mandru sa accepti si tu ce ti se ofera.

Saptamana iti mai pune focusul si pe viata privata, casa si familie. Te vei simti mai sensibil si emotional decat normal. Este o perioada buna sa discuti despre orice probleme in relatie pentru ca vei fi in contact cu sentimentele tale. Vei simti intuitiv cum ambitiile personale si nevoile tale afecteaza sentimentele partenerului. Arata-ti personalitatea reala, esti confortabil sa o faci.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana iti pregateste un focus asupra parteneriatelor, fie romantice fie de alta natura. Insa poate fi vorba si de parteneriatul din tine dintre aspectul tau feminin si masculin, yin si yang sau despre pozitia ta ambivalenta intr-o relatie sau situatie de viata. Inima ti-ar putea spune ceva si mintea altceva. In general, ceea ce este de facut este sa iti urmezi inima, tinand cont desigur sa mentii limite de moralitate. Se spune ca sunt doar doua moduri de a functiona : frica sau iubire. Ai de ales iubirea.

Totodata, starea generala va fi sociabila si entuziasta despre viata. Cu o stare de calm si echilibru iti vei gasi usor prieteni noi si te vei bucura de relatii armonioase cu familia si partenerii. Abilitatea de a te intelege cu altii si de a coopera si face compromisuri te fac un bun membru de echipa. Poti performa in parteneriate si in grupuri pentru ca ai o influenta matura si inteleapta.

