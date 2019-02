Horoscop săptămânal 4-10 februarie 2019. Vin 3 uriașe oportunități! Una are legatură cu eclipsa totală de Lună sângerie din vara 2018! Pentru cine va fi un mare salt?

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 4-10 februarie 2019 ; bun venit in saptamana Lunii Noi in Varsator de Luni 4 februarie , una dintre cele mai puternice Luni Noi din 2019, daca nu chiar cea mai puternica conform multor opinii autorizate. Nu este o Luna Noua oarecare. Sigur ca aduce noi inceputuri ca orice Luna Noua. Insa ea are doua caracteristici in plus : este prima sansa de nou inceput dupa eclipsa totala lunara sangerie de acum 2 saptamani si este prima Luna Noua in semnul in care a avut loc eclipsa totala lunara din iulie 2018 : in Varsator. Va amintiti ce energie puternica a fost asta vara generata de Luna plina sangerie ?

Ce teme au iesit la iveala ? Ce lucruri nerezolvate si-au scos capetele ?

Luna Noua de acum incheie acest ciclu pe domeniul pe care a impactat fiecare zodie. Este o oportunitate extraordinara sa ne crestem vibratia si sa ne reinnoim angajamentul in fata viselor si idealurilor noastre, este un timp de reinnoire si start proaspat, si ce mai start !

Varsatorul este un semn neconventional si revolutional, este progresist, original si independent. Soarele este acum in Varsator ! Cei nascuti in acest semn vad lumea drept un loc plin de posibilitati. Ei petrec mult timp gandind cum sa fie lucrurile mai bine. Deci Luna Noua aici este un timp perfect sa ne uitam spre viitor la tot ce ni se pare fascinant si atractiv. Varsatorul este despre energia viitorului. Sa profitam de aceasta sansa !

Aceasta Luna Noua va fi una din cele mai puternice pe care le vom avea in 2019 si ne va da o doza de optimism de care am dus lipsa in ultima luna.

Ni se recomanda, totusi, prudenta. Da, ne bucuram ca avem camp deschis spre implinirea dorintelor, facem actiuni noi eliberati de trecut insa, ca orice noutate, ea trebuie introdusa gradat in vietile noastre, spre a nu bulversa ce functioneaza deja. Fii cu ochii in patru la tot ce iti aduce saptamana si ia-o incet dar sigur si mai ales foarte optimist tot inainte !

Vineri 8 februarie, Soarele este in sextil cu norocosul Jupiter si Mercur este in sextil cu Marte. Ce inseamna pentru noi ?

Acest tranzit ne aduce optimism, noroc si fericire. Iata, asadar, acelasi tip de energie cu cea benefica adusa de Luna Noua in Varsator. Vei avea noroc sau iti vei crea norocul prin gandire pozitiva ce atrage prosperitate. Este unul din cele mai norocoase tranzite din astrologie. Startul de proiecte noi va fi foarte benefic pentru crestere si expansiune. Oamenii vor fi generosi si ospitalieri. Cresterea iti va fi materiala sau spirituala, cu oportunitati ce pot fi si pentru calatorii de lunga distanta sau educatie suplimentara.

Duminica 10 martie, Mercur intra in Pesti. Cand Mercur, planeta gandirii si comunicarii, intra in Pesti, visele ne sunt mai vii, instinctele mai puternice, gandurile mai vivace. Desi stilul lui Mercur de a fi focusat pe date si detalii pragmatice nu se aliniaza natural cu visatorul si spiritualul Pesti, sunt asa de multe moduri sa ne imbogatim viata in acest tranzit !

Pestii infloresc intr-o lume de magie, fantezie si idealism.

Cu Mercur aici, mintea ne este mult mai deschisa, gasim solutii unde nici nu ne gandeam, intelegem lucruri pe care nu le puteam intelege. Avem idei proaspete, inspiratii creative si moduri diferite de gandire. Niciodata, de fapt, mintea nu ne este mai deschisa si mai vasta precum infinitatea oceanului decat cu Mercur in Pesti.

Nu e de mirare ca gandurile pe care le vom avea in acest tranzit sunt dincolo de cuvinte. Intuitia va juca un urias rol in viata noastra. Vom sti, pur si simplu, lucruri pe care nu le putem explica, pentru ca subconstientul este foarte activ cu Mercur in Pesti.

Sigur, trebuie sa fim atenti la anumite aspecte, cum ar fi comunicarea gresita, dificultatea de a ne tine de treaba pentru ca ne ratacim in vise, putem uita detalii importante, putem intarzia la intalniri sau putem spune lucruri ce nu au sens. Asta pentru ca vorbim din inima si simtire, nu din creier.

Insa una peste alta, Mercur in Pesti, ne aduce noi oportunitati uluitoare.

Nu prea sunt limite in acest tranzit. Suntem deschisi la toate posibilitatile, deci putem imbratisa usor lucrurile care ne inspira. Nivelul de promisiune este foarte mare pentru ca ne vom focusa nu pe ce nu putem face, ci pe ce putem !

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Inca de la inceputul saptamanii vei avea o mare claritate, asa de mare incat simti ca poti vedea la sute de kilometri in departare. Cu aceasta mare claritate cu privire la directia spre care te indrepti vine si o verbalizare mai clara ; cuvintele potrivite iti vor iesi din gura fara prea mare efort. Nu e timpul sa eziti. Daca te duci spre visele tale cu energie, chiar iti poti implini cele mai salbatice vise. Insa este inca o faza timpurie. Vineri si spre weekend, increderea in tine iti poate da reputatia ca ai fi prea plin de tine. Depaseste asta cu entuziasmul tau pur si alatura-te prietenilor in proiectele lor.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti si tu om, deci nu ai cum sa faci totul sau sa fii totul pentru toti oamenii. Insa ceea ce poate fi dificil pentru tine poate sa fie usor pentru unul din prietenii tau sau poate ca ei cunosc pe cineva care cunosc pe cineva. Lasa talentele naturale ale oamenilor din jurul tau sa te ghideze spre urmatoarea miscare. O petrecere de seara se poate dovedi o intalnire strategica. E bine sa fie la tine acasa pentru ca la tine acasa va fi o energie buna in aceasta saptamana. In weekend, o lupta de puteri poate aparea intre tine si aliati puternici ai tai. Da prezumptia de nevinovatie pentru ca intentiile le sunt pure.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Inspiratia te poate izbi inca de Luni, poate sub forma unei muza romantice. Oricum, starea si energia de flirt stapaneste saptamana. Felul tau de a se relationa cu oamenii pe care abia i-ai cunoscut este stil flirt si chiar poti intalni multi oameni zilele acestea. Asadar, distinctia dintre prietenie si interes romantic este cam neclara acum. Totusi, vei fi orientat si spre aspecte practice si nesociale. Spre weekend, vei reintra in sectorul tau social si vei realiza, a cata oara, ca tu esti sufletul petrecerilor. In tot acest timp, undeva in mintea ta te gandesti serios la cariera ta.

