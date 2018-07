Horoscop săptămânal bani 2 -8 iulie 2018. Cum influențează 5 astre retrograde?

Horoscop saptamanal BANI si CARIERA. Iata horoscopul saptamanal bani pentru saptamana 2 – 8 iulie 2018, prima saptamana a lunii iulie 2018, o luna plina cu de toate pentru toti : concedii, vacante, calatorii, eclipse, planete retrograde, teste de demnitate, ambitii, verbalizari prea dure dar si emotii prea puternice. Viata asa cum este ea, condensata intr-o luna in care Soarele ne da putere si ne muta in zodia stralucitorului si maiestuosului Leu.

Intram in luna iulie pe un context astrologic cu multe planete in miscare (aparent) retrograda in acelasi timp.

Marte, Jupiter, Saturn, Neptun si Pluto sunt toate retrograde intre 26 iunie 2018 si 10 iulie 2018, iar de saptamana viitoare si Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre profunde intra in retrograd.

In cazul perioadei Chiron retrograd pana in 9 decembrie 2018, este un timp bun pentru a reevalua si a nu te arunca nesabuit in decizii ce pot schimba cursul vietii. Alte remedii includ : ia-o mai incet, ia-ti tot timpul din lume, fii atent la detalii. Ai grija de orice care necesita reevaluari si revizuiri. Astfel iti vei canaliza aceasta energie pozitiv si te vei bucura de perioadele retrograde.

Pentru saptamana viitoare, ni se indica sa fim prudenti sa nu cumparam o masina noua, un computer nou, sa avem grija mare sa ne protejam electronicele, sa verificam de doua ori orele de zbor, sa nu semnam dealuri mari de afaceri si sa evitam conversatiile cu rol definitor pentru o relatie.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 2 – 8 iulie 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia ta va confirma un start bun si zelul tau de a inova iti va sustine planurile financiare. Miscarea retrograda a lui Marte se leaga de finante si familie. Asadar, asigura-te ca fiecare ban este atent si constant monitorizat. Planifica-ti cheltuielile si o strategie pe termen lung tinand cont de prudenta. Evita sa faci orice investitie financiara majora sau sa iti asumi orice risc nenecesar.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ca marea majoritate a oamenilor, si tu simti dorinta de a-ti creste fluxul de bani si de a-ti intari pozitia financiara. Asta te va face sa iti impingi limitele. Ca sa intaresti si mai mult situatia banilor, astrele iti asigura o lipsa de blocaje pe zona financiara in aceasta saptamana si esti, asadar, sustinut. Vei putea sa iti sustii si tu cheltuielile de rutina cu usurinta si confort.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Contextul astral indica ca aceasta saptamana pot aparea cheltuieli neprevazute in domeniul familiei ce te pot determina chiar sa apelezi la economii la care nu doreai sa umbli. In ciuda faptului ca ai o structura financiara bine calculata, tot vei vedea ca te deranjeaza cheltuielile. Pe de-o parte, faci atat cat poti de bine, pe de alta, este nevoie si sa accepti aceste perioade.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.