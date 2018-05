Horoscop săptămânal sănătate. Nervi, mâncat haotic, agitație, insomnii, creier suprasolicitat? Cine se îngrașă și cine slăbeste, după zodie

Horoscop saptamanal SANATATE. Tu iti faci din sanatate o prioritate? Iata horoscopul saptamanal pentru sanatate la fiecare semn zodiacal in saptamana curenta precum si predispozitiile pe care le are corpul fizic de a slabi, a se ingrasa, a se mentine sanatos sau nu si de ce are nevoie fiecare zodie acum pentru a face fata, a se recupera sau a inflori ca sanatate in vremurile provocatoare pe care le traim.

Aspectele astrale si planetare aduc energii foarte puternice care ne afecteaza corpul permanent. Dealtfel, el este primul ce resimte tot : stres, agitatie, insomnii, ganduri, emotii provocatoare. Dureri de cap, de stomac, de intestine, de coloana sau nervi, iritabilitate, palpitatii sunt comune, pentru ca acest corp fizic in care traim este suprasolicitat si este si de o vibratie densa, joasa fata de energiile astrale de vibratie inalta ce ne cer schimbarea si adaptarea la vremuri noi. Iar schimbarile oricum nu se fac cu usurinta, deci iata noi motive de solicitare a corpului.

Iata predispozitiile fiecarei zodii dar si recomandari in horoscopul saptamanal pe sanatate:

Horoscop saptamanal SANATATE. BERBEC

Este una din acele perioade in care vei fi incantat ca ai creat o rutina de sanatate pe care o placi si cu care esti obisnuit. Este ceva automat chiar si in vremuri provocatoare. Vei fi pus pe ritm sustinut din nou, deci da-ti sansa sa te odihnesti mai mult daca poti. Lasa ca miscarea fizica si mancatul sanatos sa iti dea resursele de care ai nevoie ca sa faci fata la orice apare.

Horoscop saptamanal SANATATE. TAUR

Greu de crezut, dar aspecte puternice iti sugereaza ca este posibil sa mananci inconstient anumite alimente ca sa eviti o situatie provocatoare. Este un mecanism psihologic mult mai raspindit printre oameni decat accepta ei. In mod natural, ti-ar fi mai de folos daca ai infrunta situatia si sa o abordezi fara sa mananci emotional. Fa ce este mai bine pentru tine.

Horoscop saptamanal SANATATE. GEMENI

Aceasta poate fi o perioada mancatoare de nervi. In cautarea pacii si calmului interior, ai putea fi atras de idei noi si filozofii care te pot ajuta sa treci prin aspecte fara prea mult tam-tam. Unele din acestea includ sfaturi pentru un mod de viata mai sanatos, incluzand dietele si sfaturi de sport. Ai putea fi atras de un mod de a trai care armonizeaza pozitiv spiritualul cu fizicul.

