Horoscop săptămânal spiritual 12-18 februarie 2018. Lecția pentru sufletul tău, în funcție de zodie. Schimbări majore se pregătesc

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. Tema generala energetica a saptamanii 12-18 februarie 2018 este concentrata in jurul schimbarilor majore care sunt puse in miscare de energiile cosmice si spirituale. In fiecare zi, vedem semne si primim informatii care ne schimba perceptiile si viitorul. Dar la acest moment, totul pare neclar pentru ca nu ne impacteaza inca viitorul direct sau imediat, desi simtim in aer intensitatea energetica prezenta. Adanc in noi, simtim ca ea va avea un efect profund asupra viitorului nostru, dar nu putem intui exact care vor fi aceste schimbari.

Chiar acum, sistemul solar este foarte nebalansat, intrucat toate planetele sunt localizate intr-o parte a hartii astrale… Acest dezechilbru poate cauza schimbari radicale peste zi, pe masura ce energia zilei ne poate muta dintr-un punct acum in altul peste un minut.

Pentru ca noi oamenii suntem facuti peste 85% din apa, aceasta energie debalansata poate sa ne amestece puternic atat mintea cat si emotiile… Ceea ce pare foarte normal si rezonabil acum, era de neconceput in trecut. Nimic nu mai pare socant, nu-i asa? Acesta este rolul lui Uranus in acest context… sa ne ajute sa spulberam vechile iluzii sustinute de Neptun dar si sa transforme visele lui Neptun in realitate.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. Din fericire pentru noi, aceasta energie turbulenta isi pierde din intensitate dar efectele sale raman cu noi mult timp… Dintr-o data, incepe sa avem constientizari, sa ne “pice fisa” si sa vedem clar acolo unde aveam perceptiile distorsionate. Sau poate doar realizam ca ceea ce ni s-a spus sau am invatat nu este adevarul. Acum incepem sa vedem adevarul asa cum este.

Concluzionand, in viitor aceasta etapa energetica va fi numita “anii iluminarii”. Este Era Varsatorului condusa de Uranus care este menita sa ne duca in “anii de aur cu pace si prosperitate”. Acum are loc explozia de stiinta si intelepciune prin fapte concrete palpabile care sunt transmise instantaneu oriunde in lume prin toate sursele posibile.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru sufletul de Berbec, aceasta saptamana are o energie astrala imbibata de emotii si sentimente intense, ce apar din orice, dar in acelasi timp iti da si nervi de otel cand trebuie sa te descurci cu subiecte ce te pregatesc pentru viitor. Acum este o perioada foarte buna sa te lasi calauzit de suflet pentru planurile ce tin de implinirea viselor tale pentru saptamanile/lunile/anii ce vor veni. Ai grija sa nu faci greseli, nu este cale de intors si pentru tine mesajul acum este sa mergi inainte cu curaj si determinare.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pentru sufletul de Taur, aceasta saptamana are o vibratie mult mai usoara fata de pana acum… Este tipul de energie care te indeamna si iti reaminteste sa iti iei mai mult timp liber ca sa te bucuri de ceea ce viata are sa iti ofere ca si de oamenii din viata ta… Energia pentru tine este luminoasa si activa social. Ca sa o mentii, cheia este sa eviti subiecte grele sau negre si sa iti mentii atentia focusata mai mult pe placerile vietii. Asta nu inseamna sa fii nesabuit. Dar aceasta energie este aici ca sa iti demonstreze concret cum o perspectiva pozitiva iti poate aduce rezultate pozitive mult mai repede.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Horoscopul saptamanii pentru sufletul de Geaman aduce o energie care va face tot ce poate mai bine ca sa iti arate caile tale spre mai multa libertate si abundenta, expunandu-te fata in fata cu noi si mai bune oportunitati de crestere si dezvoltare. Nu face greseli, contextul astral arata ca ai mult mai multa putere si influenta decat probabil esti constient ca ai. Altii incep sa se uite spre tine ca ai putea fi un conducator care ii poate calauzi spre experiente de viata mult mai mari si placute. Multe schimbari se preconizeaza.

