HOROSCOP. Saturn retrograd, cum vor fi influențate zodiile? Berbecii își găsesc pacea interioară, Taurii se pregătesc de călătorii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Seria planetelor ce intra, rand pe rand, in miscarea stationara retrograda 2019 continua cu Saturn care isi incepe tranzitul retrograd al acestui an intre 30 aprilie si 18 septembrie 2019. Daca credeai ca vara aceasta va fi numai distractie si prea putina munca, gandeste-te din nou.

HOROSCOP. Fara indoiala, Saturn retrograd va aduce lectiile sale. Saturn este planeta karmei, disciplinei, structurilor si limitelor. Ne incurajeaza sa cucerim situatiile dure, sa luam decizii intelepte si sa facem tot ce trebuie facut ca sa devenim un adult responsabil. Saturn are nevoie de aproape 30 ani pentru a face o rotatie completa in jurul Soarelui. In astrologie, este considerat ca un om nu este adult complet pana cand nu are de-a face cu revenirea lui Saturn in harta sa natala, deci pana cand Saturn nu face un ciclu intreg solar – 30 ani. Maturizarea unui om incepe dupa 30 ani, cand Saturn deja ne-a predat pe rand toate lectiile sale pe masura ce trece prin toate cele 12 zodii incepand cu nasterea sa.

HOROSCOP. Din 2017 si pana in 2020, Saturn se afla in zodia Capricorn, locul sau preferat dintre toate zodiile, careia ii este si coordonator. Capricornul este semn cardinal de pamant care conduce cariera, reputatia, suficienta de sine si efortul general depus. Aici am fost impinsi spre a ne atinge scopurile si a restructura reguli si autoritati in societate. Saturn in Capricorn este despre datorii si privilegiile vietii. Desi lectiile aduse de Saturn par a fi aspre, el este mereu un profesor corect.



HOROSCOP. BERBEC

Saturn traverseaza casa ta 10 a carierei, onoarei si reputatiei, deci vei fi sub presiunea de a pune cel mai bun picior inainte. Ca parte a acestui tranzit retrograd, ai putea face si un pas sau doua gresit si sa inveti lectii necesare despre a face pasi mici spre obiectivele tale, opusul celor pe care un Berbec ii face, adica mari si impulsivi. Cu timpul, rezultatul va fi o pace interioara ce infloreste din tine atunci cand actionezi cu integritate. In acest tranzit fa-ti timp sa te intalnesti cu echipa cu care lucrezi, sa pui la punct un plan de actiune exemplar, sa vizualizezi unde doresti sa fii peste doi ani si sa muncesti de acolo inapoi spre unde esti acum.

HOROSCOP. TAUR

Saturn traverseaza casa ta 9, un loc plin de visare si viziuni, de calatorii in strainatate si educatie superioara iar acest tranzit te poatr indemna sa pornesti intr-o calatorie a sufletului si spiritului. Pentru unii poate sa insemne revenirea la o forma de scolarizare, altii pot incepe sa studieze astrele sau orice ii inspira nou. Ca parte din acest proces, te poti izbi de un zid cu diverse sisteme sau credinte sau ai putea fi impins pe o cale spirituala. Oricum ar fi, pregateste-te de calatorii. In acest retrograd, te vei duce singur pe tine insuti in procese de meditatii in care sa descoperi ce cauti de fapt aici pe Pamant. Focuseaza-te doar pe credintele care continua sa iti serveasca si simte-te liber sa tai legaturile cu orice este expirat din trecutul tau care inca face parte din prezent.

