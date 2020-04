Horoscop. Scopul în viață, în funcție de zodie. Leii sunt admirați, Gemenii conectează oamenii

12 Apr 2020 • 13:00

Foto: Pixabay.com

Horoscop. Cu totii ne intrebam care este scopul nostru in viata, misiunea aceea pentru care am venit pe pamant. Ce ar trebui sa facem in urmatorii 5 ani, dar in urmatorii 15? Incotro ar trebui sa se indrepte pasii nostri?