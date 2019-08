HOROSCOP SEPTEMBRIE. Racii câștigă bani, Vărsătorii au o lună în care sunt conduși de egou

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Horoscopul general al lunii SEPTEMBRIE 2019 a sosit si anunta o luna de toamna ce incepe in forta la doar doua zile dupa Luna Noua Neagra in Fecioara ce seteaza tonul pentru primele doua saptamani din septembrie. Exista o incredibil de puternica energie a pamantului la acest debut de nou sezon, cel putin pana la jumatatea acestei luni : Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Fecioara, in timp ce Saturn si Pluto sunt in Capricorn iar Uranus in Taur. Deci 7 planete din 10 sunt in zodii semne de pamant iar cand si cand si Luna ajunge pentru cate 3 zile in zodiile acestea ! Acest element ne confera acum un foarte puternic simt al datoriei si responsabilitatii. In aceasta luna, Saturn, batrana si serioasa planeta a karmei, iese din retrograd in Capricorn si ne da tendinta de a lua viata foarte in serios, poate mult prea in serios.

Insa pana atunci, ne concentram pe startul lunii septembrie care este dintre cele mai bune posibile pentru o toamna rodnica : cea mai benefica Luna Noua a anului 2019 ne ofera aceasta fereastra magica de doua saptamani pentru a ne pune cele mai importante planuri in actiune, sustinuti de toate cele 4 planete in Fecioara. Practic nu e nimic ce nu poti implini acum ! Poti fi ca o masinarie bine informata, eficienta, productiva, ca o raza laser !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Pana pe 12 septembrie, vei avea toate oportunitatile posibile sa iti gestionezi cu bine relatiile de amor, parteneriatele de afaceri, proiectele creative, aranjamentele financiare, sa iei actiuni decisive si sa iti misti viata tot inainte pe toate planurile !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Soarele in Fecioara va fi in trigon cu Saturn pe 6 septembrie, dandu-ti o baza stabila pe care sa poti construi ce iti doresti. Energia devine serioasa, nu o pierde visand cu ochii deschisi sau certandu-te pe nimicuri. Intregul Cosmos te sustine sa plantezi seminte fantastice in viata ta, iar roadele le vei culege incepand cu martie 2020, deci treci la treaba !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Romantismul este bine reprezentat astral la mijlocul lunii. Ca recompensa pentru munca sustinuta, sambata 14 septembrie aduce o incredibil de romantica Luna Plina in Pesti ! Este o micro Luna plina, departe de Terra si pare foarte mica. Mesajul este sa fii atent chiar si la cele mai marunte si aparent indepartate vise ale tale, la cele mai mici intuitii, la cele mai palide sperante si dorinte….si lanseaza-le in Univers, asa mici cum sunt !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Mercur si Venus ambele in Fecioara colaboreaza cu Luna plina, punand relatiile in centrul scenei. Ele se intalnesc pe 13 septembrie in Fecioara, apoi impreuna intra in Balanta pe 14 septembrie, aducand in atentie nevoia de onestitate si autenticitate in relatii. Da, negociaza, da, intalneste-te cu cealalta persoana la jumatatea drumului, da, cedeaza daca simti, dar fa-o cu respect de sine, neaparat !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Momentul puternic de schimbare de energie are loc pe 18 septembrie cand Saturn in Capricorn iese din retrograd iar reluarea miscarii sale directe este semnalul ca trebuie sa redevenim seriosi si sa luam totul foarte in serios. E momentul sa iti testezi ideile in lumea reala dar primesti si puterea sa muti muntii din loc ! Paseste ferm pe pamant dar mentine-ti energia de a atinge stelele !

HOROSCOP SEPTEMBRIE. Echinoctiul de toamna 2019 are loc pe 23 septembrie, in aceeasi zi in care Soarele spune ramas bun Fecioarei pentru un an de zile si intra in Balanta. Ce inseamna acest moment ? Este timpul sa evaluezi unde te afli, sa iti negociezi un nou teren daca e cazul si sa te pregatesti pentru iarna.O SuperLuna Noua importanta in Balanta are loc pe 28 septembrie si, atentie, este in opozitie cu Chiron, vindecatorul ranilor profunde sufletesti. Asta inseamna ca relatiile – romantice sau financiare – vor fi testate pentru ultima data si este momentul unor decizii importante. Te vei afla la intersectii karmice de drumuri si nu este timpul sa te joci cu cuvintele. Primesti ajutor cosmic sub forma de toleranta si dealuri castigatoare, deci nu esti lasat singur nici acum. Insa un lucru este foarte clar : ceva ce s-a taraganat ori nu s-a clarificat in viata ta in tot acest an se va incheia pe sau dupa 28 septembrie, curatand drumul pentru un nou start major.

Multe se intampla in aceasta luna septembrie 2019 cu energie total diferita de august, dupa cum se vede, deci citeste-ti horoscopul zodiei tale:

HOROSCOP SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, in aceasta luna pari un pic egoist si asta poate dezamagi unii oameni din preajma ta. Finantele insa sunt prioritate de top pentru tine si vrei sa te ocupi cum se cuvine de acest aspect. Evita conflictele cu cei dragi insa, pentru ca ele pot ajunge sa va vatameze relatia. Orice probleme care apar trebuie abordate cu gandire clara si control, ceea ce Fecioara iti va da din plin, mai ales daca intentia este sa le rezolvi cu cele mai putine consecinte negative posibile. O schimbare vitala poate avea loc pentru tine la inceputul lunii. Veniturile iti vor creste gratie unor noi surse, in timp de sociabilitatea te va ajuta sa progresezi. Daca planifici sa calatoresti in alte tari pentru afaceri, septembrie este foarte buna pentru asa ceva si poti castiga anumite beneficii.

HOROSCOP SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Draga Taur, inceputul acestei luni va scoate la iveala tendintele tale mai egoista si o gandire mai orientata spre propria persoana. Situatia ta de viata si reputatia iti vor deveni prioritate maxima, deci toata energia ti se indreapta in aceste directii. Pot aparea unele situatii care sa iti solicite solutii si decizii imediate, fara urma de taraganare si ritm lent, altfel te vei reintalni cu ele in viitor. Viata ta zilnica va fi foarte plina si poate fi nevoie sa calatoresti mai mult decat o faci de obicei. Vei primi vesti bune si neasteptate destul de des. Dupa mijlocul lunii, focusul ti se schimba pe familia si finantele tale. Zilele iti vor fi pline si foarte active si atunci. Spre finele lunii, norocul iti poate creste veniturile. In septembrie, evita sa ai fixatii pe obiecte, pe situatii si pe dorinta ta de a-i controla pe altii, e o conditie esentiala ca sa permiti bunastarii sa te viziteze.

