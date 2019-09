HOROSCOP. Sfatul Arhanghelui Mihail pentru zodii 12 septembrie. Taurii trebuie să își găsească liniștea, Balanțele trebuie să meargă după intuiției

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 12 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ITI LIVRAM FARA LIMITA

“Iti sunt livrate divin toate cele necesare vietii de azi si pentru toate zilele viitoare”

Acest Univers este unul abundent, plin cu tot ce este nevoie si mai mult decat atat pentru fiecare in parte. Totusi, formatul de energie pe Pamant este despre polaritati. In acest caz, este despre a da si a primi. Cheia unei vieti abundente este sa le echilibrezi pe amandoua. Daca doar dai, te vei simti secatuit, frustrat si vei experimenta lipsa. Daca doar primesti, nu te vei bucura de ceea ce dai. Echilibrul vine din a da cu curaj asa cum esti calauzit apoi sa primesti cu bucurie si recunostinta. Este exact precum respiratia : atat inspiratia cat si expiratia sunt la fel de importante. Practica daruirea si primirea in fiecare zi si nu vei duce lipsa niciodata de nimic.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te teme cu privire la viitor ; sa stii ca vei avea intotdeauna suficient de mancare ; nevoile tale vor fi implinite mereu ; petrece timp pe malul marii ; inoata ; locuieste aproape de o plaja sau intr-o comunitate aproape de mare ; practica orice forma de miscare sau sport in contact cu valurile marii ; da bani sau timp pentru o cauza ce are legatura cu viata la malul marii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru indemnul de a trai in echilibru intre a da si a primi si pentru reasigurarea abundentei in care voi imi scaldati viata in fiecare zi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TIMP PENTRU LINISTE

“Ia-ti timp in liniste, singur, ca sa te odihnesti, sa meditezi si sa contempli.”

Shhhhhttt, draga suflet… ! Linisteste-ti mintea. Respira adanc si rar si da drumul cuvintelor, ingrijorarilor si planurilor. Mergi in acel spatiu de tacere din adancul tau, in acel vortex de pace unde lumea exterioara nu patrunde. Acum este timpul sa te retragi in tacere si sa petreci timp in singuratate. Eu te ajut cu iubire sa te refaci, reintineresti si sa te recentrezi. Nu incerca sa iei decizii acum. Doar permite mintii sa fie in stare de odihna. Vei sti curand cand e momentul pentru actiune. Dar pentru acum, doar fa liniste in mintea ta. Odihneste-te.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : asculta mai mult si vorbeste mai putin ; evita sunetele tari si galagiile ; mediteaza ; preda planurile mintii catre divinitate pentru solutia perfecta ; sa retii ca esti mai sensibil la sunete acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru linistea pe care o instalati asupra mintii, corpului si sufletului meu, spatiu in care ma pot reface si umple de bine, optimism si iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

TOTUL ESTE BINE ACASA

“O situatie ce tine de locul numit de tine acasa se imbunatateste, fie printr-o mutare fie printr-o schimbare sanatoasa facuta de cei ce locuiesc in ea.”

Exista o flacara vesnic aprinsa in sufletul tau si aceasta este lumina, samanta si scanteia constiintei tale. Lumea ta exterioara reflecta lumea interioara. Priveste de jur imprejur in casa ta. Reflecta ea caldura ? Daca nu, acest lucru se poate remedia cu usurinta. Este doar o chestiune de a-ti folosi imaginatia creativa ca sa adaugi energie calda in spatiul unde locuiesti, cum ar fi sa aprinzi lumanarele, sa pui perne si paturi foarte confortabile, sa creezi zone suave de iluminat sau sa pui flori proaspete sau mesaje inspirationale. Incalzindu-ti lumea exterioara, flacara ta interioara va oferi raspuns si cele doua lumi se vor intalni. Asta iti creste nivelul de energie care duce la si mai multe imbunatatiri in lumea exterioara. Observa cum aceste mici actiuni duce la o crestere a caldurii in toti cei ce locuiesc in acest spatiu. Flacara caldurii curata negativitatea si aduce o noua vigoare si o invitatie irestibila.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : te poti muta intr-un nou camin ; abia te-ai mutat ; o noua persoana se poate muta cu tine ; cineva se poate muta din actualul tau spatiu ; exista o crestere a armoniei si/sau romantismului in casa ; se rezolva o problema cu vecinii ; curata-ti spatiul casei ; remodeleaza ; sa stii ca locuinta ta este in siguranta si protejata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri protectori, va multumesc pentru ca imi protejati caminul si imi calauziti actiuni constructive pentru a transforma caminul intr-un loc sacru in care sa imi incarc energia pozitiva in fiecare zi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.