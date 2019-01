HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru 1 ianuarie 2019. Berbecii primesc ajutor divin, Gemenii sunt protejați

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 1 IANUARIE 2019 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling.



HOROSCOP. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice !

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita “Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii”.



HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PRIMESTI ARIPI DIVINE – INGER PE PAMANT

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica astazi. Aceasta cheie sacra iti decuie aripile tale eterice, permitandu-ti ca darurile si calitatile tale trimise divin sa infloreasca.

Aceasta cheie sacrs energetica iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica pentru ca tu sa ai flexibilitate divina. A sosit timp sa iti extinzi starea de constiinta si sa iti accepti aripile eterice. Energia acestei chei este un cadou dumnezeiesc care va permite aripilor tale sa se desfaca sau sa se expandeze in caz ca sunt deja deschise.

Pe masura ce aripile tale infloresc, realizezi ca poti raspandi energiile de iubire, speranta, blandete, bunatate si vindecare asa cum iti sunt trimise din taramul angelic. Acum esti binecuvantat cu flexibilitatea divina. Pe masura ce constiinta ta se coreleaza cu energia scopului vietii tale, aceasta flexibilitate iti permite sa gestionezi mai eficient energiile mai joase si sa le echilibrezi fara ca tu sa mai absorbi acea negativitate. Pe masura ce aripile ti se intaresc, devii si mai constient de abilitatea ta in crestere de a simti energiile si de a citi aura. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la “gratia eterica”. Ia cheia cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : munca de caritate / canalizezi energie divina pentru vindecare / voluntariat / strangere de fonduri / congruenta dintre inima si suflet / miracole / ingrijitor / pasiunea ta are un scop / intelepciune indreptata spre oameni / rugaciuni auzite / esti prieten plin de compasiune / esti un inger pe pamant / esti sau ai copil indigo, cristal sau curcubeu.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa simt ca sunt un inger al bunatatii, ca sunt lumina, bunavointa si bucurie, in timp ce sunt impamantat si traiesc aici pe Pamant. Imprastii iubire, bunatate, blandete si lumina de vindecare oriunde este nevoie. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VINDECARE CU CRISTAL – INSTALAREA PACII

Arhanghelul Mihail te conduce spre cristalul vindecator care iti va cobori nivelul de stres si iti va instala sentimente de pace

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Este timpul sa te acordezi la ghidarea Arhanghelului Mihail pentru ca El te conduce la cristalul perfect care va genera vibratii de vindecare in corpurile tale de energie. In traditia samanica, cristalele sunt numite “pietre vii”. Abilitatea lor de a transmuta energia si a transforma constiinta a fost cercetata si bine documentata de-a lungul timpului cu multe dovezi. Fiecare cristal are o inteligenta naturala si putere de vindecare. Arhanghelul Mihail te poate calauzi spre un cristal care sare spre tine. El poate ghida pe cineva sa iti daruiasca un cristal sau pe tine spre un vindecator ce foloseste cristaluri. Imbratiseaza taramul cristalelor sa te asiste in a-ti echilibra subconstientul (sinele intuitiv inalt) si mintea constienta, pentru a avea pace si serenitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : este timpul sa studiezi despre vindecarea cu cristal / vreme de meditatii, de impamantare / citeste despre cristale / ceva va fi limpede precum cristalul in curand.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a ma vindeca la toate nivelurile fiintei mele. Imbratisez cristalurile si ma las scufundat in puterea lor de regenerare si vindecare divina. Multumesc !



Cristale indicate :

Amazonit: usureaza ingrijorarea si frica

Labradorit: reduce stresul si anxietatea

Ametist: dizolva trauma si blocajele

Jasp: aduce liniste, protectie, impamantare.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PROTECTIA CASEI – CASA TA ESTE TEMPLUL SI CASTELUL TAU

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau ca un cerc de gardieni in preajma casei tale zi si noapte.

Scutul iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Arhanghelul Mihail a auzit cerintele tale de nevoie de protectie din partea Lui pentru casa ta, locuitorii ei, animalele de companie. Arhanghelul Mihail sta in jurul casei tale, la intrare, la ferestre, in special noaptea si atunci cand nu esti acasa. Vizualizeaza-l pe Arhanghelul Mihail cum sta la usa de la intrare si cum un inger al Sau este la fiecare alta usa a casei si la fiecare fereastra, apoi mergi la culcare linistit sau in treburile zilei ! Ingerii sunt atrasi natural spre locuri de iubire si frumos asa ca este important sa mentii o energie ridicata in casa prin curatenie regulata si curatarea energetica a casei (cu uleiuri esentiale pure, cu lemn sacru samanic Palosanto, cu sare pusa la colturile fiecare camere, cu aerisit in fiecare zi).

Arhanghelul Mihail rezoneaza si cu vibratia inalta a sunetelor vindecatoare cum ar fi a bolurilor cantatoare sau al aromei de salvie. Salvia este o planta considerata sacra de samani iar Arhanghelul Mihail se conecteaza rapid la aceasta aroma pentru a curata energiile negative si dense din casa si din orice spatiu precum birou, afacere sau masina.

Purificarea regulata a atmosferei din casa mentine energiile la vibratie ridicata. Poti mentine o vibratie ridicata a iubirii in casa si prin crearea unui altar pentru ingeri, cu figuri de ingeri, flori, o lumanare parfumata, icoane si alte simboluri ce reprezinta ingerii precum aripi aparute in calea ta (si care desigur sunt trimise de ingeri).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : casa noua / familie fericita / ocazie frumoasa de reunire a familiei / un nou membru de familie / un nou copil / renovari de sicces / imbunatatiri in spatiul unde stai / decorari minunate care aduc stare de bine / feng shui pentru casa sau pentru afaceri.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt in siguranta in casa mea. Ma simt ghidat, protejat si calauzit de Tine si de ingerii Tai. Sunt inconjurat de oameni iubitori, ingeri pe pamant. Traiesc intr-o casa care imi hraneste sufletul si ma umple de pace. Iti multumesc !

